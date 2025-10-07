Gia đình các con tin Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Diễn đàn Các Gia đình Con tin và Người mất tích đã gửi một bức thư tới Ủy ban Nobel Na Uy, cho rằng ông Trump là ứng cử viên xứng đáng cho Giải Nobel Hòa bình nhờ thỏa thuận đang được bàn thảo, nhằm trả tự do 48 con tin còn lại và nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Gaza.

“Ngay lúc này, kế hoạch toàn diện của Tổng thống Trump để trả tự do cho tất cả các con tin còn lại và chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp này đang được đưa ra bàn thảo”, nhóm đại diện cho phần lớn gia đình các con tin ở Israel viết trong thư.

“Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump, vì ông đã thề rằng sẽ không nghỉ ngơi và sẽ không dừng lại cho đến khi từng con tin cuối cùng được trở về nhà”, bức thư viết thêm.

Diễn đàn lưu ý rằng ông Trump đã đóng vai trò chủ chốt trong việc giải cứu các con tin, dẫn chứng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã giúp phóng thích hàng chục con tin trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2.

“Kể từ thời điểm nhậm chức, ông Trump đã mang lại ánh sáng trong những ngày tăm tối nhất của chúng tôi. Trong năm vừa qua, không có nhà lãnh đạo hay tổ chức nào đóng góp cho hòa bình thế giới nhiều hơn Tổng thống Trump. Khi nhiều người chỉ nói về hòa bình, ông ấy đã hiện thực hóa điều đó", diễn đàn viết thêm.

Bức thư của nhóm được gửi chỉ vài ngày trước khi ủy ban công bố người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm nay vào ngày 10/10.

Hồi tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này.

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng ông Trump cho đến nay đã góp phần hóa giải 7 cuộc xung đột, bao gồm: Israel và Iran, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, Armenia và Azerbaijan, Thái Lan và Campuchia, Ấn Độ và Pakistan, Ai Cập và Ethiopia, cùng Serbia và Kosovo.