Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục được đề cử giải Nobel Hòa bình

Ngoại trưởng Malta Ian Borg và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Times of Malta).

Trong một bài đăng trên Facebook, Ngoại trưởng Ian Borg nêu lý do cho động thái này là những thành công của ông Trump trong nỗ lực đàm phán hòa bình giữa 2 nước Liên Xô cũ Armenia và Azerbaijan, cùng với những nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc chiến ở Trung Đông và Ukraine.

Người đoạt Giải Nobel Hòa bình năm nay sẽ được công bố vào 10/10, và thời hạn đề cử cho mỗi năm kết thúc vào ngày 31/1 cùng năm.

Các nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia đã ký một thỏa thuận tại Nhà Trắng vào tháng 8, nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột giữa 2 nước, một bước đi mà Tổng thống Trump mô tả là “mang tính lịch sử”.

Hôm 9/10, Israel và nhóm vũ trang Hamas của Palestine cũng ký một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine, trong giai đoạn đầu tiên của sáng kiến chấm dứt chiến sự ở Gaza do ông Trump khởi xướng.

Ông Borg đăng tải một bức ảnh chụp cùng Tổng thống Trump, người từ lâu đã công khai bày tỏ mong muốn nhận Giải Nobel Hòa bình danh giá.

“Tôi đã tận tay trao cho Tổng thống Mỹ một bức thư do chính tôi viết, trong đó tôi thông báo rằng, cũng như nhiều người khác, tôi đã đề cử ông ấy cho Giải Nobel Hòa bình”, ông nói.

Ông Borg viết thêm rằng: “Tôi cũng kêu gọi ông ấy tiếp tục các nỗ lực của mình ở Trung Đông và Ukraine” và bày tỏ “hài lòng khi hôm nay chứng kiến sự cam kết mạnh mẽ hơn, đang đưa chúng ta tiến gần hơn tới hòa bình".