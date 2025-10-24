Nợ công Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 38.000 tỷ USD

Đồng hồ nợ công Mỹ (Ảnh: Pgpf).

Nợ công của Mỹ đã vượt qua một cột mốc lịch sử khác khi lần đầu tiên vượt mức 38.000 tỷ USD trong tuần này, theo dữ liệu mới do Bộ Tài chính công bố.

Cột mốc 38.000 tỷ USD được thiết lập chỉ hơn 2 tháng sau khi nợ công của Mỹ lần đầu tiên đạt 37.000 tỷ USD vào giữa tháng 8, và chưa đầy 1 năm sau khi vượt ngưỡng 36.000 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái.

Nợ của Mỹ đã tăng nhanh trong thập niên qua do dân số già hóa và số người tham gia các chương trình An sinh Xã hội (Social Security) và Medicare ngày càng tăng.

Một yếu tố chính khác thúc đẩy nợ công tăng là chi phí lãi vay để phục vụ khoản nợ liên bang, chi phí này đã tăng mạnh do lãi suất cao (nhằm kiềm chế lạm phát) và do quy mô nợ ngày càng lớn.

Michael A. Peterson, Giám đốc điều hành Quỹ Peter G. Peterson, nói rằng: "Có cảm giác như chúng ta đang tăng nợ nhanh hơn bao giờ hết. Chúng ta vừa vượt 37.000 tỷ USD chỉ 2 tháng trước, và tốc độ tăng nợ hiện nay nhanh gấp đôi tốc độ kể từ năm 2000".

Ông Peterson lưu ý rằng chi phí trả lãi cho nợ công đang tăng nhanh, trong 10 năm qua Mỹ đã chi khoảng 4.000 tỷ USD, và dự kiến sẽ lên tới 14.000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Ông cảnh báo rằng chi phí lãi vay “đang lấn át các khoản đầu tư trong lĩnh vực công và tư quan trọng cho tương lai của Mỹ".

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), một cơ quan phi đảng phái, dự báo rằng nợ công sẽ có thể tăng từ khoảng 100% GDP vào năm 2025 lên 120% GDP vào năm 2035.