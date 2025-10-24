Nhân vật bí ẩn tự bỏ 130 triệu USD giúp trả lương cho quân nhân Mỹ

Các binh sĩ Mỹ (Ảnh minh họa: AR15).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 cho biết một nhà tài trợ tư nhân giàu có đã đóng góp 130 triệu USD cho chính phủ để bù đắp khả năng thiếu hụt lương quân nhân do tình trạng chính phủ ngừng hoạt động một phần đang diễn ra.

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump ca ngợi nhà tài trợ này là một người yêu nước và là “bạn của tôi,” nhưng từ chối tiết lộ danh tính.

“Ông ấy đã gọi cho chúng tôi vài ngày trước và nói muốn đóng góp bất kỳ khoản thiếu hụt nào mà các ông gặp phải vì vụ đóng cửa do đảng Dân chủ gây ra bởi vì ông ấy yêu quân đội và yêu đất nước”, ông Trump nói.

Chính quyền ông Trump đang chịu áp lực gia tăng nhằm bảo đảm các quân nhân đang phục vụ được nhận lương dù bế tắc ngân sách chưa được giải quyết. Trước đó, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Lầu Năm Góc chuyển hướng các quỹ nghiên cứu chưa sử dụng để chi trả tiền lương cho binh sĩ.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi việc chuyển nguồn tài trợ quân sự này là biện pháp tạm thời và cảnh báo rằng binh sĩ có thể sớm bị chậm lương nếu Quốc hội không thông qua nghị quyết ngân sách.

Chính phủ liên bang Mỹ đã bị đóng cửa một phần kể từ ngày 1/10 do các nhà lập pháp tại Quốc hội vẫn bế tắc về ngân sách mới, với tranh cãi xoay quanh các khoản trợ cấp y tế là tâm điểm của bất đồng.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản về thông tin trên.