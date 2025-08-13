Nợ công Mỹ lần đầu vượt mốc 37.000 tỷ USD

Nợ công Mỹ đã gia tăng trong những năm qua (Ảnh minh họa: Reuters).

Con số 37.000 tỷ USD được ghi nhận trong báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 12/8, chuyên theo dõi tình hình tài chính hàng ngày của đất nước.

Theo The Hill, nợ công quốc gia của Mỹ đã vượt mốc trên sớm hơn nhiều so với dự báo trước đại dịch. Dự báo hồi tháng 1/2020 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho rằng nợ liên bang gộp sẽ chỉ vượt con số này sau năm tài khóa 2030.

Tuy nhiên, nợ công đã tăng nhanh hơn dự kiến do đại dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2020, làm ảnh hưởng phần lớn nền kinh tế Mỹ. Chính phủ liên bang khi đó, dưới thời Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden, đã vay nhiều khoản để ổn định nền kinh tế và hỗ trợ phục hồi hậu đại dịch.

Trước đó, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) từng chỉ ra những tác động của việc nợ công tăng như: chi phí vay cao hơn đối với các khoản như thế chấp nhà và mua ô tô, tiền lương thấp hơn do doanh nghiệp có ít vốn để đầu tư, và hàng hóa cùng dịch vụ trở nên đắt hơn.

Wendy Edelberg, chuyên gia cao cấp tại Chương trình nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Brookings, nhận định quốc hội Mỹ đóng vai trò lớn trong việc hoạch định chính sách chi tiêu và thu ngân sách.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách liên bang có trách nhiệm, bà Maya MacGuineas, kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ hành động nhanh chóng để giảm tác động từ nợ công tăng.