Ông Zelensky muốn đàm phán về lãnh thổ trong cuộc gặp với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8 (Ảnh: Reuters).

"Về vấn đề lãnh thổ, tôi đã có cuộc trao đổi dài về vấn đề này với một tấm bản đồ Ukraine. Tôi thậm chí còn chỉ cho tất cả các đồng nghiệp người Mỹ nhiều thứ trên bản đồ... Tôi thậm chí còn tranh luận một chút về tỷ lệ phần trăm được hiển thị trên bản đồ, bởi vì tôi biết rất rõ tỷ lệ phần trăm thực tế của các vùng lãnh thổ tạm thời bị kiểm soát”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington vào ngày 18/8.

“Tuy nhiên, đó không phải là một cuộc tranh luận - đó thực sự là một cuộc trò chuyện ấm áp, tốt đẹp và có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng Tổng thống (Trump) đã lắng nghe tôi về vấn đề lãnh thổ”, ông Zelensky cho biết thêm.

Tổng thống Ukraine cho biết ông muốn đàm phán về vấn đề lãnh thổ tại một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Về vấn đề lãnh thổ, chúng tôi sẽ để cho tôi và ông Putin quyết định", ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “sẵn sàng cho bất kỳ hình thức hội đàm nào ở cấp lãnh đạo”, vì chỉ ở cấp lãnh đạo, tất cả những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn và quan trọng nhất mới có thể được giải quyết.

"Tôi đã xác nhận - và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ tôi - rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với (Tổng thống Nga Vladimir) Putin. Và sau đó, tôi mong đợi một cuộc gặp 3 bên (Nga, Ukraine, Mỹ), nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc gặp song phương”, ông Zelensky nói thêm.

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga, Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Putin đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Trong khi đó, lập trường của Tổng thống Ukraine cho thấy ông mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột mà không phải đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ hoặc quân sự.

Các kênh truyền thông dẫn nguồn tin tiết lộ, Nga đang yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền Đông Ukraine để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh ở các khu vực Zaporizhia và Kherson. Nga cũng được cho là sẵn sàng thảo luận việc rút quân khỏi một số khu vực thuộc Kharkov và Sumy.

Moscow hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, Nga kiểm soát khoảng 19% diện tích Ukraine. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Nga cũng kiểm soát một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk của Ukraine. Nga tuyên bố đang thiết lập một vùng đệm ở Sumy để bảo vệ vùng Kursk của Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.

Một số vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Tại cuộc họp báo sau hội đàm ở Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky cho biết ông cũng trao đổi với các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Chúng tôi đã nói về việc đảm bảo an ninh. Đây là vấn đề then chốt - điểm khởi đầu cho việc chấm dứt chiến tranh. Điều quan trọng là Mỹ đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ là một trong những quốc gia hỗ trợ, phối hợp và tham gia vào việc cung cấp các đảm bảo an ninh”, ông Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, một phần của các biện pháp đảm bảo an ninh là vũ khí, một gói vũ khí của Mỹ mà hiện tại Ukraine chưa có. Các vũ khí này có thể bao gồm máy bay, hệ thống phòng không…

“Có một gói trong các đề xuất của chúng tôi trị giá 90 tỷ USD. Và chúng tôi đã có thỏa thuận với Tổng thống Mỹ rằng khi xuất khẩu của chúng tôi mở cửa, họ sẽ mua máy bay không người lái của Ukraine. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelensky xác nhận.

Tổng thống Trump khẳng định bất kể kết quả các cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu ra sao, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ vẫn tiếp tục.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine của Tổng thống Trump là một “bước đột phá” trong việc đảm bảo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng cho Ukraine.