Nhà máy điện hạt nhân Iran trúng hỏa lực

Theo tuyên bố ngày 17/3 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, một vật thể được cho là tên lửa đã đánh trúng khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở thành phố Bushehr, miền Tây Iran vào tối 17/3 theo giờ địa phương.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho hay đầu đạn đã rơi xuống khuôn viên nhà máy, nhưng không nêu rõ quốc gia nào đứng sau vụ tấn công.

Tổ chức này nói rằng Trung tâm An toàn Hạt nhân Iran đã xác nhận sự việc và kết luận vụ việc “không gây thiệt hại về tài chính, kỹ thuật hoặc con người”, đồng thời nhấn mạnh “không có phần nào của nhà máy bị hư hại”.

“Tác động như vậy là đi ngược lại mọi quy định quốc tế về quyền miễn trừ của các cơ sở hạt nhân khỏi các cuộc tấn công quân sự và có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục đối với toàn bộ khu vực, bao gồm cả các quốc gia ven Vịnh Ba Tư”, tuyên bố nêu rõ.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước của Nga Rosatom đã lên án một vụ tấn công, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan trong xung đột nỗ lực tối đa để giảm leo thang xung quanh cơ sở này.

Người đứng đầu Rosatom Aleksei Likhachev cũng cho biết mức độ phóng xạ xung quanh cơ sở do Nga xây dựng vẫn ở mức bình thường và không có nhân viên nào bị thương.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr được xây dựng bắt đầu từ năm 1975, với sự giúp đỡ của công ty Seimens, Tây Đức (cũ). Nhưng công ty đã rút khỏi dự án sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, do lo ngại về khả năng phổ biến vũ khí hạt nhân. Công trình đã bị hư hại trong cuộc chiến Iraq - Iran năm 1980-1988. Tới giữa những năm 1990, Nga đồng ý tiếp nhận xây dựng tiếp, với dự kiến hoàn thành ban đầu là năm 1999.

Nhà máy Bushehr cuối cùng được hoàn thành chậm hơn dự kiến hơn một thập niên và được khánh thành vào năm 2010. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, nhà máy mới đi vào hoạt động.

Các nước khác trong khu vực lo ngại về nhà máy Bushehr, nhất là khi nhà máy nằm trong khu vực dễ xảy ra động đất. Tuy nhiên, cả Iran và Nga đều khẳng định nhà máy được xây dựng theo tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Vụ tập kích khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran leo thang.

Mỹ và Israel đã mở chiến dịch không kích phối hợp nhằm vào Iran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Chiến dịch không kích khiến Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ ở khu vực.

Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm dọc bờ biển của Iran gần eo biển Hormuz vì các tên lửa chống hạm của Iran gây ra rủi ro đối với hoạt động vận tải quốc tế tại khu vực này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran phong tỏa một phần eo biển Hormuz, khiến hơn 1.000 tàu hàng, chủ yếu là tàu chở dầu và khí đốt, mắc kẹt ở Vùng Vịnh.