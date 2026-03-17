EU từ chối đề xuất quay lại mua năng lượng giá rẻ của Nga

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas (Ảnh: Reuters).

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas, ngày 17/3 đã bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Bỉ Bart De Wever về việc bình thường hóa quan hệ với Moscow và khôi phục việc tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga.

Phát biểu của ông De Wever, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Bỉ L’Echo, đi ngược lại các chính sách chính thức của EU vốn duy trì lập trường cứng rắn với Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và từng bước loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Ông De Wever cũng cho rằng các lãnh đạo châu Âu đồng tình với quan điểm của ông trong các cuộc họp kín nhưng “không ai muốn nói ra một cách công khai”.

Tuy nhiên, bà Kallas nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại Brussels rằng bà không có cùng nhận định này và cảnh báo việc quay trở lại quan hệ làm ăn bình thường với Moscow.

“Tôi đã có mặt trong những cuộc họp kín đó, khi chúng tôi nói về các cuộc gặp của lãnh đạo, và tôi không thấy có xu hướng như vậy”, bà Kallas, người tham dự các cuộc họp của Hội đồng châu Âu gồm nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ EU, cho biết.

“Khi chúng ta nói chuyện với Nga, điều quan trọng nhất trước tiên là phải thống nhất xem chúng ta muốn trao đổi với họ về vấn đề gì”, bà nói thêm. “Nếu chúng ta đơn giản quay lại làm ăn như bình thường, chúng ta sẽ lại chứng kiến nhiều điều tương tự, nhiều cuộc chiến hơn”, bà giải thích.

Các phát biểu của ông De Wever, được công bố vào cuối tuần, đã vấp phải những ý kiến trái chiều trong nội bộ liên minh cầm quyền của ông. Sau đó, ông tìm cách giảm nhẹ, nói rằng ông chỉ ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Nga sau khi đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Cũng trong bài phỏng vấn, bà Kallas kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt cuộc chiến với Iran, đồng thời cho biết EU đang tham vấn với các chính phủ Trung Đông về cách kết thúc xung đột.

Bà nhấn mạnh, cánh cửa chưa khép lại đối với sự tham gia của châu Âu trong các nỗ lực khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, nhưng khả năng cao điều này sẽ diễn ra như một phần của giải pháp ngoại giao.

Nhiều quốc gia châu Âu đã từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham gia một sứ mệnh nhằm mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ, khí đốt và các hàng hóa khác hiện phần lớn bị Iran phong tỏa.

Các lãnh đạo châu Âu cho biết họ không sẵn sàng đặt lực lượng của mình vào nguy hiểm trong một cuộc chiến mà họ không khởi xướng, dù ông Trump cảnh báo sự miễn cưỡng này có thể gây hậu quả tiêu cực cho liên minh NATO.

Bà Kallas nói châu Âu không hiểu rõ một số hành động của Mỹ dưới thời ông Trump cũng như mục tiêu của họ tại Iran, nhưng đã quen với sự khó đoán của ông và phản ứng “bình tĩnh hơn”.

Khi được hỏi liệu đã đến lúc chấm dứt chiến sự hay chưa, bà nói: “Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ điều đó sẽ có lợi cho tất cả nếu cuộc chiến này dừng lại. Vấn đề với chiến sự là bắt đầu thì dễ hơn dừng lại, và nó luôn vượt ngoài tầm kiểm soát".

Cuộc chiến đã tác động lớn đến châu Âu, trước mắt là giá năng lượng tăng cao do Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz.