UAE có thể tham gia liên minh mở lại eo biển Hormuz do Mỹ đề xuất

Mỹ tính lập liên minh hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Hội đồng đối ngoại (CFR), một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, diễn ra ngày 17/3, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, cho biết nước này có thể tham gia các nỗ lực quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho eo biển Hormuz.

Ông Gargash nói thêm, mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được đạt được, nhưng các quốc gia chủ chốt ở châu Á, Trung Đông và châu Âu có trách nhiệm đảm bảo dòng chảy thương mại và năng lượng. Ông nhấn mạnh: “Điều này phục vụ lợi ích của tất cả mọi người, và tất cả đều có trách nhiệm”.

UAE là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiến sự giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2.

Kể từ khi xung đột nổ ra, UAE đã hứng chịu 1.936 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ đánh chặn được hơn 90% số đạn phóng từ Iran, nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 người thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương, mức thương vong lớn nhất trong các quốc gia Vùng Vịnh bị ảnh hưởng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các đồng minh ở châu Âu và châu Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, điều tàu chiến tới hộ tống tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nước đều tỏ ra dè dặt.

Phát biểu tại một cuộc họp nội các hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ, Pháp sẽ không bao giờ tham gia các hoạt động nhằm khơi thông eo biển Hormuz.

Ông lập luận: “Chúng tôi không phải là một bên trong cuộc xung đột và vì vậy Pháp sẽ không bao giờ tham gia vào các hoạt động nhằm mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh hiện tại”.

Các quan chức Pháp cho biết nước này đang thúc đẩy các nỗ lực riêng nhằm thành lập một liên minh để bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz sau khi tình hình ổn định và không có vai trò của Mỹ.

“Chúng tôi tin rằng khi tình hình lắng dịu, tức là khi các cuộc ném bom then chốt chấm dứt, chúng tôi sẵn sàng, cùng với các quốc gia khác, đảm nhận trách nhiệm đối với hệ thống hộ tống”, ông Macron nói.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Các quốc gia châu Âu phần lớn đã bị gạt ra ngoài lề khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran leo thang, trong khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, các căn cứ của Mỹ và các quốc gia Vùng Vịnh.

Tuy nhiên, khi các tuyến vận tải biển bị ảnh hưởng và xung đột đẩy giá dầu tăng cao, các cường quốc châu Âu đang tìm cách bảo vệ lợi ích của mình.

Các quan chức cho biết Pháp trong tuần qua đã tham vấn với các quốc gia châu Âu, châu Á, bao gồm cả Ấn Độ, và các nước Ả rập Vùng Vịnh nhằm xây dựng một kế hoạch để cuối cùng triển khai tàu chiến hộ tống tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua eo biển này.

“Nhưng đây là một nhiệm vụ phức tạp, liên quan đến các khía cạnh chính trị và kỹ thuật, rõ ràng với tất cả các bên liên quan trong vận tải biển, bao gồm các công ty bảo hiểm và lực lượng vận hành, mà chúng ta phải xây dựng. Công việc này sẽ đòi hỏi các cuộc thảo luận và giảm leo thang với Iran”, ông nói.