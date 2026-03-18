Tổng thống Mỹ tạm hoãn gặp thượng đỉnh Chủ tịch Trung Quốc vì chiến sự Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Hàn Quốc hồi năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 17/3 cho biết ông sẽ hoãn chuyến thăm Bắc Kinh nhằm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran làm ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của Mỹ.

“Chúng tôi đang sắp xếp lại cuộc gặp… Chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc. Họ đồng ý với điều đó", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Trump dự kiến đến Bắc Kinh từ ngày 31/3 đến 2/4 cho chuyến thăm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của mình. Ông cho biết chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra sau khoảng 5 đến 6 tuần.

Trung Quốc chưa lên tiếng trước thông tin này.

Cuộc chiến ở Trung Đông đã thu hút sự chú ý vào giá dầu tăng cao, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và khiến nhà đầu tư tập trung hơn vào vấn đề an ninh năng lượng.

Ngoài ra, việc hội nghị thượng đỉnh bị hoãn cũng khiến các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bị gác lại.

Bắc Kinh chưa từng chính thức công bố lịch trình chuyến thăm của ông Trump và thường không tiết lộ sớm lịch làm việc của ông Tập.

Các công tác chuẩn bị ban đầu cho cuộc gặp bao gồm các cuộc thảo luận trong tuần này tại Paris, Pháp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Các cuộc trao đổi này tập trung vào khả năng Trung Quốc mua thêm hàng nông sản Mỹ như gia cầm, thịt bò và các loại cây trồng không phải đậu nành. Hai bên cũng thảo luận về việc tăng dòng chảy khoáng sản đất hiếm, phần lớn do Trung Quốc kiểm soát, và các cách tiếp cận mới để quản lý thương mại và đầu tư giữa 2 nước, theo các nguồn tin am hiểu tình hình.

“Ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò không thể thay thế trong việc định hướng chiến lược cho quan hệ Trung - Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trước đó trong tuần.