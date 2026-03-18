Iran dọa thay đổi vĩnh viễn hiện trạng Hormuz, Mỹ nói không bị ảnh hưởng

Tàu hàng Shenlong Suezmax cập cảng Ấn Độ sau khi qua eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng ngắn trên X hôm 17/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố, tình hình tại eo biển Hormuz “sẽ không quay trở lại trạng thái trước xung đột”, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Iran tuyên bố phong tỏa một phần eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích vào Iran cuối tháng trước. Tehran cảnh báo tấn công bất cứ tàu thuyền nào của Mỹ, Israel và các đối tác của 2 nước này qua eo biển mà không được sự cho phép của Iran.

Kể từ đó đến nay, một số tàu hàng đã bị tấn công ở khu vực gần eo biển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một số nước tham gia vào liên minh điều tàu chiến đến hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Mặc dù vậy, các nước vẫn tỏ ra dè dặt với đề xuất đó do lo ngại rủi ro và nguy cơ bị cuốn vào cuộc xung đột.

Việc tuyến vận tải chiến lược này gần như bị tê liệt đã gây ra những hệ quả đáng kể đối với kinh tế toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.

Tuy nhiên, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng của Mỹ Kevin Hassett cho biết, các tàu dầu đã bác bỏ những lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài tại Iran có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ, cho rằng đó là “mối quan tâm cuối cùng của chúng tôi vào lúc này”.

Ông tìm cách trấn an người tiêu dùng Mỹ rằng nền kinh tế Mỹ “về cơ bản vẫn vững mạnh”, ông giảm nhẹ khả năng người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với giá cả tăng cao trong dài hạn, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump kéo dài mốc thời gian từ 4-6 cho chiến dịch quân sự ở Iran thành kéo dài đến chừng nào cần thiết.

“Nếu cuộc chiến ở Iran bị kéo dài, thì nó thực sự sẽ không làm gián đoạn nền kinh tế Mỹ nhiều. Nó sẽ gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và chúng tôi sẽ phải cân nhắc, nếu điều đó tiếp diễn, chúng tôi cần làm gì. Nhưng đó thực sự là mối quan tâm cuối cùng của chúng tôi lúc này vì chúng tôi rất tự tin rằng mọi việc đang diễn ra nhanh hơn kế hoạch”, ông Hassett khẳng định.

Ông bác bỏ lo ngại về việc giá xăng tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng do Iran cản trở eo biển Hormuz.

Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức 3,79 USD, tăng 71 cent so với một năm trước. Một số ý kiến cảnh báo rằng việc dòng dầu từ Trung Đông bị chậm lại có thể gây tác động lớn tới nền kinh tế toàn cầu.

Những phát biểu của ông Hassett dường như là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm thay đổi cách nhìn nhận về cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông.

Ông nhấn mạnh ông “có kế hoạch cho mọi khía cạnh của sự gián đoạn, từ phân bón đến việc cung cấp nhiên liệu cho bờ Tây và nhiều vấn đề khác”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết ông Hassett “liên tục đề cập đến việc ông luôn suy nghĩ về các tác động kinh tế ngắn hạn từ chiến dịch không kích Iran, và luôn xem xét các biện pháp mới để giảm thiểu những gián đoạn này đối với người dân Mỹ”.

“Các nền tảng kinh tế của Mỹ vẫn vững chắc, và khi các mục tiêu của chiến dịch hoàn thành, chúng ta sẽ vượt qua những gián đoạn ngắn hạn này và có một thế giới an toàn, thịnh vượng hơn”, ông Desai nói.

Tuy nhiên, việc liên tục thể hiện sự lạc quan về cuộc chiến dường như không hiệu quả khi các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến này.