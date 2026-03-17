Iran phát tín hiệu cứng rắn với Mỹ

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Theo Times of Israel, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bác bỏ các đề xuất nhằm giảm căng thẳng hoặc đạt được lệnh ngừng bắn với Mỹ. Một quan chức cấp cao Iran ngày 17/3 cho biết, đề xuất ngừng bắn này đã được truyền đạt thông qua 2 quốc gia trung gian.

Vị quan chức này nói, lập trường của ông Mojtaba Khamenei về việc trả đũa Mỹ và Israel được mô tả là “rất cứng rắn và nghiêm túc” trong phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên của ông.

Theo quan chức trên, tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã nói rằng đây không phải là “thời điểm thích hợp cho hòa bình cho đến khi Mỹ và Israel bị khuất phục, chấp nhận thất bại và bồi thường”.

Tuy nhiên, quan chức trên không nêu rõ liệu ông Mojtaba có trực tiếp tham dự phiên họp hay không.

Ông Mojtaba Khamenei đã kế nhiệm cha mình là Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vào tuần trước, khoảng một tuần sau khi ông Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2. Bản thân ông Mojtaba cũng bị thương trong cuộc không kích đó, nhưng may mắn sống sót.

Kể từ đó đến nay, ông vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, làm dấy lên nhiều đồn đoán xung quanh tình hình sức khỏe của ông. Trong khi giới chức phương Tây cho rằng ông Mojtaba đã bị thương nghiêm trọng, thì phía Iran khẳng định ông vẫn khỏe mạnh và điều hành đất nước.

Trong các thông điệp được truyền hình nhà nước Iran đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội, ông Mojtaba thể hiện lập trường cứng rắn với Mỹ và Israel khi tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz, yêu cầu 2 quốc gia này bồi thường chiến tranh.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã bước sang tuần thứ ba, với ít nhất 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị đóng, trong khi các đồng minh của Mỹ từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc hỗ trợ mở lại tuyến đường thủy chiến lược này. Tình trạng gián đoạn đã làm gia tăng giá năng lượng và kéo theo lo ngại lạm phát ở nhiều nơi trên thế giới.

Đầu tuần này, trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, những ngày gần đây, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã trao đổi qua tin nhắn nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai đã chủ động liên hệ trước cũng đang gây tranh cãi.

Một quan chức Mỹ nói với trang tin Axios rằng Ngoại trưởng Abbas Araghchi là người khởi xướng liên lạc và Washington thực ra không hề chủ động nói chuyện với Iran. Tuy nhiên, trang tin Drop Site News lại cho biết, chính đặc phái viên Steve Witkoff mới là người gửi tin nhắn trước.

Trong khi đó, ông Araghchi cho biết lần liên lạc cuối cùng của ông với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff diễn ra trước khi “Mỹ quyết định phá hủy con đường ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự”.