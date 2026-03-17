Triều Tiên chốt ngày khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bỏ phiếu bầu cử hôm 15/3 (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm 17/3 đưa tin: phiên họp dự kiến xem xét việc bầu các chức danh lãnh đạo nhà nước và các tiểu ban của Hội đồng, sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, thảo luận vấn đề triển khai kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia do Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ IX đề ra, cùng việc đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và thông qua ngân sách năm 2026.

Phiên họp dự kiến cũng thảo luận việc sửa đổi hiến pháp của Triều Tiên, có thể bao gồm việc chỉ định Hàn Quốc là một quốc gia riêng biệt và thù địch.

KCNA đã công bố tên của các đại biểu mới được bầu vào Hội đồng, trong đó có em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jung - nhân vật được tin là sẽ thay mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên phát ngôn về các vấn đề ngoại giao.

KCNA cho biết Hội đồng sẽ bầu chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và các lãnh đạo cấp cao khác, đồng thời thảo luận về việc sửa đổi hiến pháp.

Hội nghị cũng sẽ xem xét việc thực hiện kế hoạch chính sách 5 năm mới được đảng Lao động thông qua tháng trước, trong đó có cam kết của ông Kim Jong-un về việc mở rộng vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa tầm xa mạnh hơn.

Bản thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có tên trong danh sách 687 đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 15/3. Ông nắm quyền điều hành đất nước với tư cách là Tổng Bí thư đảng Lao động, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ viện và Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Ông được dự đoán sẽ được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ viện.

Theo Luật Bầu cử đại biểu các hội đồng nhân dân các cấp của Triều Tiên, 687 công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân và cán bộ đã được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tối cao.