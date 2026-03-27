Tổng thống Belarus tặng súng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ông Kim Jong-un xem cây súng được ông Lukashenko tặng tại Bình Nhưỡng hôm 26/3 (Ảnh: AFP/Yonhap).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tiếp đón và có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Lukashenko tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 26/3.

Sau cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo tặng quà cho nhau. Trong đó, ông Lukashenko tặng ông Kim những món quà mang đậm bản sắc của Belarus như thắt lưng Slutsk, socola, rượu vodka và một khẩu súng trường tấn công VSK.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên vui vẻ nhận món quà từ Tổng thống Belarus. Trong đó, ông Kim Jong-un tỏ ra đặc biệt quan tâm đến khẩu súng trường tấn công VSK.

Ông làm động tác ngắm bắn, kéo khóa nòng để kiểm tra buồng đạn, xem xét kỹ lưỡng. Ông đặt khẩu súng trở lại và mỉm cười nói: “Xin cảm ơn.”

Tổng thống Lukashenko khen ngợi: "Ngài sử dụng vũ khí rất giỏi. Nếu kẻ thù tấn công, ngài có thể sử dụng nó". Ông Kim Jong-un cười vui vẻ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta, ông Lukashenko đã giới thiệu về năng lực sản xuất vũ khí của đất nước mình. Ông cho hay: “Binh sĩ luôn cần vũ khí nhỏ”, và nói thêm: “Belarus có một hệ thống sản xuất vũ khí nhỏ và đạn dược bài bản”.

Súng trường tấn công VSK-100 cũng là vũ khí do Belarus tự phát triển và dự kiến được đưa vào sản xuất hàng loạt cuối năm nay, nhằm tăng cường khả năng tự chủ về vũ khí và hiện đại hóa quân đội nước này.

Tổng thống Lukashenko cũng tặng một món quà riêng cho con gái của ông Kim Jong-un, cô Kim Ju-ae. Cầm một hộp trang sức hình bầu dục, ông Lukashenko giải thích: “Đây là món quà dành cho con gái của ngài - một chiếc trâm cài”. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đáp lại: “Ồ, cảm ơn ngài”.

Món quà nhà lãnh đạo Triều Tiên tặng Tổng thống Belarus (Ảnh: AFP/Yonhap).

Tổng thống Lukashenko tiếp tục tặng quà cho phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên, đó là một bông hoa mạ vàng tượng trưng cho Belarus.

Đáp lại, ông Kim Jong-un đã tặng Tổng thống Belarus một thanh kiếm với vỏ được chạm khắc công phu, một đồng tiền vàng kỷ niệm chuyến thăm và một bình hoa vẽ chân dung ông Lukashenko.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Belarus tới Triều Tiên. Sau cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm trao đổi cấp cao, ngoại giao, nông nghiệp, giáo dục và y tế.