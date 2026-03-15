Ông Kim Jong-un giám sát vụ thử pháo phản lực có thể mang đầu đạn hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae, giám sát vụ phóng thử hôm 14/3 (Ảnh: KCNA).

Theo các nguồn tin, vụ thử nghiệm diễn ra hôm 14/3, giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận quân sự mùa Xuân thường niên mang tên “Lá chắn Tự do” (Freedom Shield).

Trong đó, Triều Tiên đã huy động 2 đại đội pháo binh cùng 12 hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ 600mm siêu chính xác.

Tại buổi giám sát trực tiếp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đây là cuộc diễn tập thường kỳ nhằm kiểm tra thế trận phòng thủ và năng lực răn đe. Ông nhấn mạnh các cuộc tập trận này sẽ được tiến hành thường xuyên trong tương lai.

"Cuộc tập trận này sẽ khiến các đối thủ của Bình Nhưỡng trong bán kính 420km phải dè chừng và nhận thức rõ hơn về sức công phá của vũ khí hạt nhân chiến thuật", ông nhấn mạnh.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là những đầu đạn cỡ nhỏ, có thể gây tàn phá cục bộ trên chiến trường, thay vì hủy diệt diện rộng.

Ông Kim Jong-un ca ngợi hệ thống MLRS này là loại vũ khí "rất chết chóc nhưng cũng đầy sức hút".

Những bức ảnh do KCNA công bố còn cho thấy ông Kim và con gái Kim Ju-ae quan sát vụ phóng từ xa. Các quả đạn đã bắn trúng mục tiêu trên một hòn đảo phía đông Triều Tiên, cách vị trí phóng hơn 360km.

"Các tên lửa được phóng đã bắn trúng mục tiêu là hòn đảo ở biển phía Đông của Triều Tiên cách đó khoảng 364,4km với độ chính xác 100%", KCNA đưa tin.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo phát hiện 10 tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Sunan, Triều Tiên, ra biển Nhật Bản. Các tên lửa được phóng từ một khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng vào khoảng 13h20 giờ địa phương và bay khoảng 350km, Seoul cho biết.

Vụ phóng thử lần này của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận quân sự mùa xuân "Lá chắn Tự do", kéo dài đến ngày 19/3.

Hồi tuần trước, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc là "cuộc diễn tập chiến tranh mang tính khiêu khích và hung hăng" sẽ gây hại cho sự ổn định cho khu vực.

Hàn Quốc và Washington cho biết các cuộc tập trận hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhằm mục đích kiểm tra năng lực sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa quân sự.