Người vợ đầu của cựu Tổng thống Trump qua đời

Cựu Tổng thống Donald Trump và bà Ivana Trump thời còn hạnh phúc (Ảnh: Dailymail).

Theo Washington Post, bà Ivana được tìm thấy trong tình trạng nằm bất tỉnh trên cầu thang trong căn hộ ở Phố Đông 64 gần Công viên Trung tâm ở New York, sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 12h40 ngày 14/7.

Theo hai quan chức thực thi pháp luật, bà Ivana được thông báo đã qua đời tại hiện trường. Cảnh sát New York đã vào cuộc điều tra và không tìm thấy dấu hiệu cưỡng ép hoặc dấu hiệu chấn thương cho thấy có hành vi của một vụ tấn công.

Các quan chức cho biết, văn phòng giám định y khoa thành phố New York sẽ xác định xem liệu có phải nguyên nhân khiến bà Ivana qua đời là do cú ngã cầu thang hay không.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã thông báo sự việc trong một bài đăng trên Truth Social, mạng truyền thông xã hội của ông: "Tôi rất buồn khi phải thông báo với tất cả những người yêu mến bà ấy rằng, Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York".

Ông Trump không cho biết nguyên nhân cái chết của vợ cũ, nhưng theo giới truyền thông Mỹ, cảnh sát đang điều tra khả năng bà bị ngã cầu thang tại căn hộ ở Manhattan.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi bà Ivana là một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, đã sống một cuộc đời tuyệt vời và đầy cảm hứng. "Niềm tự hào và niềm vui của bà ấy là 3 người con Donald Jr, Ivanka và Eric. Bà ấy rất tự hào về các con, cũng như tất cả chúng tôi đều rất tự hào về bà ấy. Hãy yên nghỉ nhé, Ivana!", ông Trump viết lời tạm biệt người vợ cũ.

Ivanka Trump, con gái bà Ivana, cũng bày tỏ đau xót trước sự ra đi của mẹ. "Tôi rất đau lòng trước sự ra đi của mẹ. Mẹ là người tuyệt vời, quyến rũ, đam mê và vui tính. Bà là hình mẫu của sức mạnh, sự bền bỉ và quyết tâm trong mọi hành động…Tôi sẽ mãi mãi nhớ mẹ và những ký ức về mẹ sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi", Ivanka viết.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Eric, con trai bà Ivana, ca ngợi mẹ là một phụ nữ phi thường, giỏi kinh doanh và là vận động viên đẳng cấp thế giới, một vẻ đẹp rạng rỡ, một người mẹ và người bạn chu đáo.

Cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm

Bà Ivana và 3 người con Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump (Ảnh: Getty).

Bà Ivana, người vẫn luôn gọi chồng mình là "Donald" trong cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm của họ, từng là vận động viên trượt tuyết nổi tiếng ở quê hương Tiệp Khắc và sau đó trở thành người mẫu có tiếng ở Canada và New York.

Có nhiều thông tin khác nhau về việc cả hai gặp nhau như thế nào, nhưng vào thời điểm đó bà Ivana ghi nhận trong một cuốn hồi ký năm 1995 về ông Trump rằng: "Điều tốt nhất vẫn đến, dù anh ấy không nổi tiếng và không giàu có một cách đáng kinh ngạc".

Sau khi ông Trump và bà Ivana kết hôn vào ngày 7/4/1977, họ trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nổi tiếng ở New York. Họ có 3 người con là Donald Trump Jr., Ivanka Trump và Eric Trump.

Quyền lực và sự nổi tiếng của họ ngày càng lớn khi sự nghiệp kinh doanh bất động sản của ông Trump phát triển mạnh và bà Ivana đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong tập đoàn gia đình.

Năm 1979, bà trở thành phó chủ tịch Tập đoàn Trump. Năm 1984, ông Trump mua một biệt thự ở Greenwich và sau đó là mua bất động sản Mar-a-Lago trị giá 10 triệu USD ở Palm Beach.

Khi tòa tháp Trump Tower đang được xây dựng, năm 1984, cả gia đình chuyển đến ở tại một căn hộ áp mái 3 tầng với 53 phòng. Bà Ivana cũng sở hữu một số bất động sản khác, bao gồm sòng bạc Trump Plaza ở thành phố Atlantic.

Bà được bổ nhiệm làm giám đốc khách sạn Plaza ở New York ngay sau khi ông Trump mua tòa nhà này vào năm 1988 với giá hơn 400 triệu USD. Bà Ivana có công rất lớn trong việc đưa khách sạn trở lại thời kỳ huy hoàng. Phong cách trang trí hào nhoáng của bà đã trở thành biểu tượng cho sự xa hoa được tìm thấy tại nhiều tòa nhà của Tập đoàn Trump.

Nhưng vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 1989, khi cả gia đình đi nghỉ ở Aspen, bà Ivana đối mặt với những tin đồn về cuộc ngoài luồng của chồng với người mẫu trẻ Marla Maples.

Cuộc hôn nhân của họ trở nên sóng gió và trở thành chủ đề khai thác của nhiều tờ báo ở New York. Họ ly hôn vào đầu những năm 1990 và ông Trump cưới bà Maples vào năm 1993.

Cuộc hôn nhân thứ hai của ông kéo dài đến năm 1999. Ông kết hôn với người vợ thứ ba và cũng là người vợ hiện tại, bà Melania Trump, vào năm 2005.

Bà Ivana đã kết hôn 4 lần trong đời, một lần trước khi lấy ông Trump và hai lần sau đó.

Sau khi ly hôn ông Trump, bà Ivana phát triển sự nghiệp kinh doanh đa dạng và thành công, bao gồm quần áo, đồ trang sức và các sản phẩm làm đẹp. Bà cũng là tác giả của nhiều cuốn sách ăn khách như "For Love Alone", "Free to Love", kể về câu chuyện một vận động viên trượt tuyết trẻ tuổi từ châu Âu kết hôn một người Mỹ giàu có và trải qua một cuộc ly hôn đau đớn.

Bất chấp cuộc ly hôn gây tranh cãi, bà Ivana và ông Trump vẫn duy trì liên lạc. Theo các nguồn tin, bà Ivana được cho là từng tư vấn cho ông trong thời gian tranh cử tổng thống năm 2016 và cả khi ông đã lên nắm quyền ở Nhà Trắng.