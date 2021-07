Nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti bị nghi có liên hệ với Mỹ

Dân trí Một số nghi phạm tham gia vụ ám sát tổng thống Haiti từng có mối liên hệ công việc với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.

Các nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti (Ảnh: Sputnik).

Theo thông báo của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), ít nhất một trong số những nghi phạm bị chính quyền Haiti bắt giữ vì liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise từng làm việc với tư cách là người cung cấp thông tin cho DEA.

"Có đôi lần, một trong những nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise là nguồn tin mật cho DEA", DEA cho biết.

Theo thông báo của DEA, sau vụ ám sát Tổng thống Moise, nghi phạm trên đã liên hệ với những người từng là đầu mối liên lạc của anh ta tại DEA.

"Một quan chức DEA phụ trách Haiti đã kêu gọi nghi phạm đầu hàng chính quyền địa phương và cùng với một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cung cấp thông tin cho chính phủ Haiti nhằm hỗ trợ việc thuyết phục nghi phạm đầu hàng và bắt giữ nghi phạm cùng một đối tượng khác", DEA cho biết thêm.

DEA cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin về việc một số sát thủ đã hét lên "DEA" vào thời điểm tiến hành cuộc tấn công tại nhà riêng của Tổng thống Moise. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng, nhóm sát thủ có thể là đặc vụ DEA và DEA liên quan tới vụ ám sát tổng thống Haiti.

Tuy nhiên, thông báo của DEA khẳng định không có kẻ tấn công nào trong vụ ám sát Tổng thống Moise hoạt động thay mặt cho DEA.

Hiện chưa rõ những đối tượng làm nhiệm vụ cung cấp thông tin cho DEA có tham gia vào việc lên kế hoạch ám sát hay biết trước nhiệm vụ mà họ đang làm ở Haiti hay không.

Ngoài DEA, một số nghi phạm cũng có mối liên hệ với phía Mỹ, bao gồm những người làm việc với tư cách là người cung cấp thông tin cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). FBI từ chối bình luận về những nghi phạm cung cấp thông tin, đồng thời cho biết cơ quan này sử dụng "các nguồn hợp pháp để thu thập thông tin tình báo" như một phần của các cuộc điều tra thuộc thẩm quyền của FBI.

Tổng thống Moise đã bị ám sát hôm 7/7 trong một chiến dịch mà nhà chức trách Haiti cho rằng có sự tham gia của ít nhất 28 nghi phạm. Nhiều người trong nhóm nghi phạm là lính đánh thuê Colombia được thuê thông qua một công ty an ninh có trụ sở tại bang Florida, Mỹ.

Các nhà chức trách Haiti ngày 12/7 thông báo bắt giữ một nghi phạm mà họ cho là đã tham gia dàn dựng vụ ám sát. Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles cho biết, Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi, đã nhập cảnh vào nước này bằng máy bay riêng hồi tháng 6.

Phía Haiti xác nhận Sanon đã liên hệ với công ty an ninh CTU Security có trụ sở tại Florida. Sanon, người được cho là có âm mưu lật đổ tổng thống Haiti, ban đầu yêu cầu công ty này thuê một số đối tượng ở Colombia để bảo vệ anh ta tại Haiti. Tuy nhiên, kế hoạch của nhóm cuối cùng đã thay đổi, chuyển sang bắt giữ và tấn công Tổng thống Moise.

Các nhà chức trách Haiti hiện vẫn cung cấp thông tin hạn chế về cuộc điều tra sau vụ ám sát tổng thống. Tuy nhiên, việc xuất hiện ngày càng nhiều thông tin liên quan tới các nghi phạm và công ty an ninh ở Florida cho thấy, vụ việc này có thể liên quan tới phía Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ có thể đưa ra cáo buộc nhằm vào bất kỳ công dân Mỹ nào tham gia vào âm mưu ám sát Tổng thống Haiti. Các nhà chức trách Haiti cho biết 3 công dân Mỹ đã bị bắt vì liên quan đến vụ ám sát.

Ngày 12/7, Nhà Trắng thông báo các quan chức an ninh và thực thi pháp luật Mỹ đã tới Haiti và có cuộc gặp với giới chức lãnh đạo và cảnh sát nước này để đề nghị hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết đoàn đại diện Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã đến Haiti ngày 11/7.

Thành Đạt

Tổng hợp