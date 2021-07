Xuất hiện nghi phạm chủ mưu, Mỹ hỗ trợ Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống

Dân trí Một nhóm chuyên gia của Mỹ đã đến Haiti để hỗ trợ nước này điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise giữa lúc Haiti bắt giữ một bác sĩ người Mỹ gốc Haiti bị nghi là một trong các chủ mưu vụ án.

Mỹ đã cử chuyên gia đến Haiti hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống (Ảnh: Reuters).

Mỹ cử chuyên gia đến Haiti

Mặc dù từ chối đề nghị gửi binh sĩ đến Haiti giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhưng Mỹ sẵn sàng đưa đặc vụ và chuyên gia đến nước này để hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise.

"Hôm nay, một nhóm chuyên gia, chủ yếu đến từ Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI), đang trên đường tới Haiti nhằm xác định rõ xem Mỹ có thể giúp ích được gì cho quá trình điều tra. Đây thực sự là điều tốt nhất mà chúng tôi có thể làm lúc này nhằm giúp họ giải quyết khó khăn xung quanh quá trình điều tra và tìm ra thủ phạm", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với Fox News hôm qua 11/7.

Hôm qua, một nhóm gồm 7 quan chức và các nhà điều tra của Mỹ đã đến Haiti để hỗ trợ an ninh và điều tra, Đại sứ quán Mỹ tại Haiti xác nhận. Nhóm này gồm các quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Cơ quan an ninh vận tải Mỹ cùng các điều tra viên của FBI, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Hiện chưa rõ nhóm quan chức và chuyên gia của Mỹ sẽ ở lại Haiti trong bao lâu.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát vào 1h sáng ngày 7/7. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết, theo kết quả khám nghiệm tử thi, ông Moise bị bắn 12 viên đạn, bị gãy xương cánh tay và gãy xương bàn chân phải - dấu hiệu cho thấy ông bị tra tấn trước khi bị bắn chết.

"Lính đánh thuê đến nhà tổng thống, họ tra tấn rồi giết hại ông ấy. Chúng tôi đã bắt gần 20 người. Họ đang bị giam giữ. Chúng tôi tin rằng chắc chắn công lý sẽ được thực thi", ông Claude nói.

Bác sĩ Mỹ bị nghi chủ mưu lật đổ Tổng thống Moise

Các nghi phạm đã khai ra mối liên hệ với bác sĩ người Mỹ gốc Haiti bị nghi là một trong những chủ mưu vụ ám sát (Ảnh: AP)

Trong số 19 nghi phạm đang bị các nhà chức trách Haiti bắt giữ có Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi, bác sĩ người Mỹ gốc Haiti, bị nghi ngờ là một trong những chủ mưu vụ ám sát. Ông Sanon làm bác sĩ 20 năm ở Florida và mới đây đã đến Haiti.

"Ông ta đến Haiti bằng máy bay riêng hồi tháng 6 với mục đích chính trị và liên hệ với một công ty an ninh tư nhân để chiêu mộ sát thủ cho vụ ám sát này", Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles cho biết tại cuộc họp báo ngày 11/7. Công ty an ninh tư nhân mà ông Charles đề cập đến là công ty CTU Security có trụ sở tại Miami, Florida (Mỹ) do một người nhập cư từ Venezuela lập ra.

"Nhiệm vụ ban đầu được giao cho nhóm lính đánh thuê là bảo vệ người có tên Emmanuel Sanon, nhưng sau đó nhiệm vụ đã thay đổi", ông Charles nói và ngụ ý ông Sanon âm mưu lật đổ Tổng thống Moise.

Cảnh sát lần ra ông Sanon dựa vào lời khai của các nghi phạm Colombia. Mối liên hệ giữa bác sĩ này với nhóm nghi phạm Colombia là một trong các nghi phạm đã liên lạc với ông Sanon sau khi bị bắt.

Trong một cuộc đột kích nơi ở của ông Sanon ở Haiti, lực lượng chức năng phát hiện một mũ lưỡi trai có logo của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), một số đạn dược, 2 ô tô cùng với 4 biển số xe của Cộng hòa Dominica - nước láng giềng Haiti.

Giới chức Haiti đang tiếp tục điều tra làm sáng rõ vụ việc, một trong những mục tiêu tiếp theo là xác định thế lực đã tài trợ cho vụ ám sát.

Minh Phương

Theo New York Times, Guardian