Nga vạch chiến lược đáp trả việc NATO "chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh"

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov (Ảnh: RT).

Tuyên bố tại một cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Belousov cho biết quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra từ các nước thành viên NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, các động thái của các nước NATO - bao gồm việc tăng chi tiêu quân sự và sức mạnh của quân đội, cũng như việc triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tinh giản hậu cần để nhanh chóng di chuyển quân đội đến Đông Âu - là minh chứng rõ ràng cho thấy liên minh này "đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Nga".

“Các kế hoạch của liên minh quân sự này đặt ra thời hạn là vào đầu những năm 2030 sẽ sẵn sàng cho những hành động như vậy. Các quan chức NATO đã nhiều lần đưa ra tuyên bố như vậy", Bộ trưởng Belousov nhấn mạnh đồng thời nói rằng: "Chúng tôi không đe dọa, nhưng chúng tôi đang bị đe dọa”.

Ông Belousov nói thêm rằng, nỗ lực cải thiện lực lượng hạt nhân của Nga là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo năng lực răn đe đáng tin cậy trước những hành động gây hấn có thể xảy ra.

Năm nay, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế một tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey-A mới và 2 tàu cùng loại khác đang được chế tạo. Không quân Nga cũng đã triển khai thêm2 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, trong khi Lực lượng Tên lửa Chiến lược đang trang bị hệ thống tên lửa hiện đại Yars cho các đơn vị của mình.

"Ngoài ra, hệ thống tên lửa tầm trung di động trên bộ Oreshnik mới được phát triển dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong năm nay", Bộ trưởng Belousov lưu ý, nhắc lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Putin tại cùng sự kiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn nêu ra các biện pháp khác nhằm cải thiện năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang chính quy Nga và tăng tính hiệu quả tuyên truyền tham gia nghĩa vụ quân sự, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội.

Trong khi đó, các quan chức phương Tây nói rằng, việc họ tăng cường năng lực quân sự là phản ứng trước một “nước Nga ngày càng quyết đoán” và mối lo từ cuộc xung đột Ukraine năm 2022.

Đáp lại, Moscow khẳng định không gây ra mối đe dọa nào cho NATO đồng thời lên án những cáo buộc của liên minh quân sự này, cho rằng, đây là chiến thuật hù dọa nhằm gây áp lực buộc người dân trong nước ủng hộ chương trình quân sự hóa.