Hé lộ kế hoạch của Mỹ và EU dành cho Ukraine hậu chiến

Đại diện của Mỹ, châu Âu, Ukraine gặp nhau tại Berlin hồi đầu tuần (Ảnh: RBC).

Theo New York Times, kế hoạch của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường Lực lượng Vũ trang Ukraine, triển khai binh sĩ châu Âu trên lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột, đồng thời sử dụng tích cực hơn các năng lực tình báo của Mỹ.

Một trong 2 tài liệu được mô tả là văn bản “tác chiến - quân sự”, chứa các điều khoản chi tiết về hợp tác giữa lực lượng Mỹ, châu Âu và quân đội Ukraine nhằm ngăn Nga kiểm soát thêm lãnh thổ.

Cho đến nay, cả 2 tài liệu đều chưa được công bố. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết chúng bao gồm các chỉ thị cụ thể cho nhiều kịch bản khác nhau trong trường hợp Nga tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Ukraine. Một quan chức Mỹ giấu tên lưu ý rằng các tài liệu này “rất rõ ràng” trong việc nêu các cơ chế răn đe và biện pháp ứng phó nếu giao tranh tái diễn.

Một trong những mục tiêu then chốt được nêu ra là nâng quy mô Lực lượng Vũ trang Ukraine lên 800.000 quân trong thời bình. Để đạt được điều này, Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ ổn định và đáng kể từ các đối tác. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết các tài liệu liệt kê cụ thể các loại vũ khí và năng lực quân sự mà Kiev cần, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Kế hoạch cũng mô tả vai trò của các lực lượng an ninh châu Âu có thể hoạt động tại Ukraine, bao gồm việc đảm bảo an ninh trên không và trên biển. Các đơn vị này dự kiến chủ yếu đóng tại miền Tây Ukraine, song danh sách các quốc gia tham gia vẫn chưa được xác định.

Các điều khoản riêng biệt khác nêu vai trò của Mỹ trong việc phát hiện các chiến dịch “cờ giả” tiềm tàng của Nga.

Các quan chức châu Âu cho biết hợp tác với các nhà đàm phán Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được cải thiện đáng kể trong những tuần gần đây.

“Chúng tôi đang thấy những tiến triển thực sự và cụ thể. Những tiến triển đó có được nhờ sự đồng thuận giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu hôm 16/12.

Những tuần gần đây, đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực tham vấn với cả Ukraine và Nga để tiến tới một kế hoạch hòa bình chung.

Sau các cuộc đàm phán tại Berlin với sự tham gia của các phái đoàn Mỹ, châu Âu và Ukraine, ông Trump nói rằng, Ukraine đang tiến gần tới hòa bình hơn bao giờ hết.

Tháng trước, Mỹ đề xuất một kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm và được cho đã rút xuống còn 20 điểm sau các cuộc tham vấn với Kiev.

Hiện tại, sáng kiến hòa bình của Mỹ dự kiến bao gồm một thỏa thuận khung, các bảo đảm an ninh và một văn bản về tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó cho biết kế hoạch dự kiến được chia thành 5 tài liệu và Ukraine sẽ sớm hoàn tất kế hoạch hòa bình để phái đoàn Mỹ chuyển cho Nga trong vòng vài ngày tới.