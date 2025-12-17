Nga đang giữ thế chủ động và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, Ukraine cố gắng kháng cự (Ảnh minh họa: AFP).

Ukraine cần 60 tỷ USD từ các đối tác để phòng thủ

Kyiv Independent đưa tin, Kiev cần các đối tác chi trả một nửa trong số 120 tỷ USD chi tiêu quốc phòng dự kiến ​​để tiếp tục chiến đấu với Nga vào năm 2026, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm 16/12.

Những bình luận này được đưa ra sau khi ông Shmyhal phát biểu trước các bộ trưởng và quan chức cấp cao của các quốc gia đối tác tại cuộc họp lần thứ 32 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, thường được gọi là "định dạng Ramstein".

Theo ông Shmyhal, 45 tỷ USD trong số tiền cần thiết đã được cam kết, mức cao chưa từng có kể từ khi xung đột bùng nổ.

Với việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt các gói viện trợ quân sự quy mô lớn cho Kiev, việc gom góp đủ kinh phí để duy trì hoạt động của quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn và dự kiến ​​sẽ còn khó khăn hơn nữa trong năm 2026.

Ông Shmyhal cho biết, các ưu tiên của Kiev trong năm tới là ổn định ngân sách quốc phòng, phòng không, sản xuất UAV trong nước và cung cấp đạn dược.

Ukraine nói Nga tổn thất gần 1,2 triệu binh sĩ

Báo cáo tối 16/12 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine xác nhận, Nga đã mất khoảng 1.190.620 binh sĩ (cả bị thương và thiệt mạng) kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào ngày 24/2/2022.

Con số này bao gồm 1.150 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng tổn thất 11.421 xe tăng, 23.737 xe bọc thép chiến đấu, 70.182 xe và bồn nhiên liệu, 35.172 khẩu pháo, 1.570 tổ hợp pháo phản lực nhiều nòng, 1.261 hệ thống phòng không, 432 máy bay, 347 trực thăng, 91.219 UAV, 28 tàu thuyền và 2 tàu ngầm.

Nga không bình luận về các con số thống kê do phía Ukraine công bố.

Nhiều tin tức đáng báo động với Ukraine ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc đàm phán ở Berlin được cho là đã đi vào bế tắc. Mặc dù các bên tuyên bố giải quyết được 90% các vấn đề và bất đồng, nhưng 10% còn lại có thể sẽ là trở ngại không thể vượt qua.

Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đột phá dọc toàn bộ chiến tuyến. Ngày càng có nhiều tin tức đáng báo động đối với Ukraine tại Zaporizhia. Giao tranh chuyển sang khu vực trung tâm Huliaipole. Nhiều khả năng chỉ còn vài ngày nữa là khu định cư này sẽ thất thủ hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 16/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí trong trung tâm. Lực lượng Kiev được cho là đang gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Military Summary).

Đồng thời, tình hình ở hướng Borova (vùng Kharkov) đang trở nên nghiêm trọng. Cuộc tấn công bắt đầu từ hơn một năm trước, và RFAF tiến chậm chạp dọc theo những cánh đồng và đang ở thị trấn Novoplatonivka lân cận. Hầu hết vị trí phía đông sông Oskil đang nằm dưới sự kiểm soát của họ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Borova ngày 16/12. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, chiếm giữ thêm nhiều vị trí mới (Ảnh: Military Summary).

Nga bắt đầu chọc thủng tuyến phòng thủ chính dọc sông Gaichur

Theo kênh Readovka, quân đội Nga bắt đầu chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine dọc sông Gaichur ở Zaporizhia.

Cụ thể, trong khi Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 5 RFAF liên tiếp chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev ở Huliaipole, những sự kiện quan trọng đầu mùa đông đang diễn ra ở khu vực phía nam mặt trận.

Các đơn vị Moscow hoàn toàn đẩy lùi đối phương khỏi bờ đông sông Gaichur, kiểm soát Varvarovka. Giờ đây, thời khắc quyết định không còn xa nữa.

Bất chấp tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng Xung kích Ukraine Manko rằng Huliaipole coi như đã thất thủ, các đơn vị AFU vẫn tiếp tục cố thủ tại đây, ngay cả khi không còn nhiều hy vọng thay đổi cục diện.

Việc đối phương tập trung lực lượng ở khu vực Huliaipole mở ra cơ hội cho quân đội Nga chọc thủng tuyến phòng thủ chính của AFU dọc theo sông Gaichur.

Ví dụ, các đơn vị Moscow chính thức hoạt động ở bờ tây sông Gaichur, phía bắc Huliaipole. Sự hiện diện của lực lượng tiền tuyến RFAF được ghi nhận gần làng Gerasimovka, và lính xung kích Nga cũng vượt qua chướng ngại nước gần làng Nove Zaporizhia.

Do đó, công tác chuẩn bị đang được tiến hành để tấn công làng Ternovatoye, một trận chiến thành công ở đây sẽ đồng nghĩa với việc RFAF chọc thủng tuyến phòng thủ chính của AFU.

Sự hiện diện của binh sĩ Nga cũng được ghi nhận ở bờ tây sông Gaichur và gần Dobropillia. Điều này có nghĩa là RFAF vượt sông ở 3 khu vực, chưa kể vùng ngoại ô Huliaipole, và đang chuẩn bị tiến sâu hơn vào phòng tuyến đối phương.

Như vậy, lực lượng Moscow có kế hoạch đánh bọc sườn toàn bộ nhóm binh sĩ Ukraine đang hoạt động ở phía nam thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhia.

Tuy nhiên, trong tình huống này, điều quan trọng là quân đội Nga không được để bị choáng ngợp bởi thành công. Ở các khu vực phía bắc Orekhov, Ukraine đã tập trung lực lượng trong một thời gian. Rõ ràng là Bộ chỉ huy Kiev sẽ cố gắng ổn định tình hình.

Điều quan trọng cần lưu ý, các đơn vị tiền tuyến của Nga tại đầu cầu, ngay cả khi có nhiều hơn một hoặc hai đơn vị, cũng cực kỳ dễ bị tổn thương. Nguyên nhân là do các nhóm bộ binh đang hoạt động riêng lẻ, và việc sử dụng trang thiết bị ở giai đoạn đầu của một chiến dịch loại này là không thể bởi một số lý do.

Vì thế, AFU có thể sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có, bao gồm cả truyền thông, để giả vờ tuyệt vọng và yếu đuối, dụ quân đội Nga tới bờ tây sông Gaichur nhằm thực hiện một loạt các cuộc phản công.

Điều tối quan trọng là lực lượng Kiev phải tiếp cận các tuyến phòng thủ này một cách khôn ngoan nhất có thể, không chỉ về kỹ năng tác chiến mà còn về việc tận dụng lợi thế truyền thông từ tình hình đang diễn ra.

Các nhà quan sát quân sự Ukraine thường xuyên đưa tin về tình hình tồi tệ ở đó. Vì lý do này, lực lượng Kiev sẽ cố gắng đạt được ít nhất một số thành công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 16/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng kháng cự (Ảnh: Readovka).

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm tình hình ở Huliaipole, cho biết, quân đội Nga tiếp tục đột phá ở phía nam và chiếm được các đường Pryvitna, Zaporizka, Pivdenna, Hoholia và Vesniana cũng như nghĩa trang trung tâm.

Ngoài ra, lực lượng Moscow bắt đầu tiến về phía đông Dorozhnianka lần đầu tiên kể từ năm 2023, kiểm soát một loạt các vị trí theo hướng này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở phía đông Zaporizhia ngày 16/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ, xâm nhập Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo hướng Huliaipole, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công với tốc độ nhanh chóng, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía nam, RFAF tiến hành một loạt các cuộc tấn công trong tuần qua nhằm loại bỏ cứ điểm của Ukraine ở phía nam Huliaipole. Họ phát triển về phía bắc từ khu vực Dorozhnyanka, chiếm giữ các vị trí ở những điểm cao chiến thuật mà AFU đã giữ vững trong hơn 3,5 năm.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá ở phía đông Huliaipole và chiếm được trường đại học địa phương cùng một số vị trí ở khu dân cư thấp tầng.

Họ cũng củng cố vị trí của mình ở phía đông nam, chiếm thêm các vị trí hàng cây. Từ đó, binh sĩ Nga chọc thủng các vị trí đối phương ở phần cực nam thành phố, chiếm được một khu phức hợp nông nghiệp và các con đường lân cận, và tiến tới Hoholya, nơi họ thiết lập quyền kiểm soát nhiều khu nhà thấp tầng.

Về phía tây bắc, sau các cuộc xâm nhập trước đó, RFAF củng cố được đầu cầu vượt qua sông Gaichur tại đường Travnya ở phía tây bắc Huliaipole. Họ cũng áp sát vùng ngoại ô phía nam Varvarivka.

Tổng cộng, lực lượng Moscow giành được 15,35km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông Zaporizhia ngày 16/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được, thọc sâu vào trung tâm và phía nam Huliaipole (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh RVvoenkor nhận định, hệ thống phòng thủ Ukraine dần sụp đổ. Quân đội Nga đang đột phá mạnh mẽ ở Huliaipole và bao vây thành phố này.

Cụ thể, trên mặt trận Zaporizhia, quân đội Nga tiếp tục xâm nhập vào khu định cư trọng yếu Huliaipole, tự tin tiến sâu vào các khu dân cư từ nhiều hướng.

Cụm tác chiến phương Đông đang mở rộng vùng kiểm soát, chiến đấu ở trung tâm và đột phá từ phía bắc, nam và đông.

"Tình hình của Ukraine tại khu vực Huliaipole tiếp tục xấu đi. Ở vùng ngoại ô phía nam, quân đội Nga chiếm các trang trại và tiến dọc theo đường Potaynaya và Patrioticheskaya. Ở phía đông, RFAF đột phá dọc đường Krasnaya và Zarechanskaya. Ở phía bắc, họ tiến dọc theo đường Naberezhnaya. Bộ binh Nga cũng đang tiến về vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố", các nhà phân tích quân sự Ukraine viết.

"Ngày càng có nhiều binh sĩ Nga được phát hiện ở các vị trí mới trong thành phố. Điều này rõ ràng cho thấy lực lượng Moscow củng cố một số vị trí ở Huliaipole", các nguồn tin khác của Ukraine cũng thừa nhận.

Diện tích tiến công của quân đội Nga lên tới 10km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 16/12. Moscow tiếp tục tiến hành đột kích theo mũi tên màu cam và giành được nhiều vị trí mới trong thành phố (Ảnh: RVvoenkor).

Ukraine quyết không buông súng ở Pokrovsk - Mirnograd

Kênh Suriyakmaps đưa tin, trong 2 ngày qua, quân đội Ukraine giành lại được một trong những trang trại nuôi lợn ở phía bắc thành phố Pokrovsk. Ngược lại, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá quận Brianka ở phía bắc Mirnograd và bắt đầu xâm nhập vào tiểu khu trung tâm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 16/12. Moscow chiếm thêm các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam và tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam. Kiev phản công, giành lại một số vị trí ở phía bắc Pokrovsk (Ảnh: Suriyakmaps).

Trong khi đó, kênh DIVGEN xác nhận RFAF đã đập tan tuyến phòng thủ có tổ chức của AFU tại Mirnograd. Hiện chỉ còn lại những nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine cố thủ rải rác trong thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 16/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, lực lượng Kiev bị dồn vào một khu vực rất nhỏ (Ảnh: DIVGEN).

Trận chiến Seversk đã kết thúc

Sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn Seversk (Siversk), các đơn vị Moscow tập trung nỗ lực vào việc giải tỏa sườn phía bắc. Mỏ số 6, vốn bị tấn công trong vài tháng qua, đã nằm dưới sự kiểm soát của họ, kênh Rybar cho hay.

Một nhóm bộ binh Ukraine đang trấn giữ một trong những tòa nhà ban đầu bị tấn công bằng UAV, và sau đó, lính xung kích thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 70 RFAF đã tiến vào cơ sở này. AFU đang rút lui đã bị loại bỏ bởi UAV Nga.

Trước khi lực lượng Moscow phát động một cuộc đột kích tiếp theo vào Sloviansk, họ vẫn cần phải dọn dẹp vùng ngoại ô Seversk, tổ chức hậu cần trong thành phố vừa được kiểm soát và sơ tán dân thường.

Tiếp theo, các chiến binh Nga sẽ cần củng cố vị trí của họ trên các ngọn đồi gần Svyato-Pokrovskoe, điều này sẽ cho phép các nhóm điều khiển UAV thiết lập những vị trí thuận lợi để tập kích vào hậu cần của đối phương trong khu vực Sloviansk - Kramatorsk.

Hơn nữa, RFAF cần phải có những tiến bộ ở hướng Liman (Lyman) lân cận, những thành công ở khu vực này trước đây đã đặt nền móng cho việc kiểm soát Seversk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 16/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang dọn dẹp thành phố đồng thời nhanh chóng tiến về phía tây, hướng tới Sloviansk (Ảnh: Rybar).

Ukraine lật ngược thế cờ ở Kupyansk

Kênh AMK Mapping đưa tin, theo hướng Kupyansk, cả lNga và Ukraine tiếp tục tiến công ở hai bên bờ sông Oskil, đạt được những bước tiến quan trọng ở nhiều khu vực.

Ở phía đông, lực lượng Moscow củng cố vị trí tại các khu nhà ở cực tây bắc Petropavlivka sau khi quân đội Ukraine rút khỏi khu vực Synkivka. Từ đó, họ bắt đầu tiến về phía đông nam dọc theo bờ nam sông Hnylytsya, chiếm thêm các vị trí trong rừng và tiến đến vùng ngoại ô phía bắc của Kucherivka. Những mũi xung kích khác đã chiếm trang trại nuôi cá ở phía tây, giành được hầu hết các vị trí còn lại trong rừng ngoại ô Kupyansk.

Ở phía tây nam, lực lượng Kiev tiếp tục phản công ở phía tây nam. Họ củng cố thêm các vị trí trong khu dân cư thấp tầng gần Yuvileynyi. AFU cũng chiếm được phần còn lại của các ngôi nhà phía bắc khu chung cư cao tầng. Ngoài ra, quân đội Ukraine bắt đầu một cuộc đột kích mới về phía bắc dọc theo bờ tây sông Oskil, tiến đến chợ trung tâm từ phía nam.

Về phía bắc, lực lượng Kiev đã tiến vào Bệnh viện Trung tâm Thành phố, chiếm giữ một phần bệnh viện cùng với các tuyến phố dân cư liền kề. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại tòa nhà chính của bệnh viện và các khu vực xung quanh. Họ cũng giành được cứ điểm của Nga tại nhà máy bánh mì và trạm biến áp ở phía tây bắc Kupyansk và các khu dân cư ở phía đông nam.

Thêm vào đó, quân đội Ukraine bắt đầu tiến về phía nam dọc theo bờ đông sông Oskil ở phía bắc Kupyansk, chiếm giữ các vị trí mới trên các tuyến phố dân cư thấp tầng ở đó, trong khi các nhóm xung kích lân cận tiến xa hơn về phía nam qua trung tâm thành phố theo hướng Trường số 4.

Xa hơn về phía bắc, AFU đã quét sạch các vị trí của Nga ở hầu hết các khu rừng phía đông nam và đông bắc Radkivka, bao gồm cả cửa ra của tuyến đường ống mà quân đội Nga trước đây sử dụng để xâm nhập thành phố và vận chuyển tiếp tế. Binh sĩ Ukraine cũng tiến về phía tây từ Kindrashivka, giành lại các vị trí ở các bìa rừng và khu vực rừng rậm ở đó.

Như vậy, vài ngày qua, RFAF có được 6,26km², trong khi đó, 3,01km² nghiêng về phía Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 16/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Lực lượng Moscow cũng chiếm thêm một số khu vực ở tả ngạn sông Oskol (Ảnh: AMK Mapping).

Ở tây bắc Kupyansk, theo hướng Bilyi Kolodyaz, phía nam Volchansk (Vovchansk), cũng thuộc vùng Kharkov, lực lượng Moscow tiếp tục đạt được những tiến bộ đáng kể trong tuần qua.

Ở phía tây nam, quân đội Nga tiếp tục phát triển về phía nam qua Liman và đã đến vùng ngoại ô phía nam ngôi làng. Các mũi khác chiếm được con phố phía đông, do đó hoàn thành việc chiếm giữ khu định cư. Họ cũng đạt được những tiến bộ đáng kể trong khu rừng phía tây và chiếm được các vị trí mới ở các khu rừng phía đông.

Về phía đông, RFAF tiếp tục tiến qua Vilcha, trong điều kiện giao tranh rất ác liệt. Họ củng cố vị trí ở phía đông bắc thị trấn sau các cuộc tấn công trước đó và bắt đầu tiến về phía nam qua các con phố phía đông. Kết quả là, họ đã có thể bao vây trung tâm thị trấn, cho phép chiếm được các vị trí mạnh hơn của Ukraine từ 3 hướng.

Từ đó, quân đội Nga tiếp tục tiến về phía ngoại ô phía nam, chiếm thêm các vị trí ở các con phố phía nam và phía đông. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã tiến về phía đông bắc Vilcha, củng cố vị trí của họ dọc theo đường cao tốc đến Vovlchansk và chiếm được các vị trí mới ở hai khu rừng khác nhau phía đông đường ray xe lửa.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow đã vượt qua được một nhánh sông Vovcha từ rìa phía đông nam Volchansk và xâm nhập làng Vovchanski-Khutory lân cận. Họ đã củng cố vị trí trong các ngôi nhà phía tây ở khu vực đường Mryu và đang giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát các tuyến đường phía tây dẫn vào khu công nghiệp. Tổng cộng, có 8,03 km² nghiêng về phía Nga.