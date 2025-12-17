Ukraine có thể hoàn tất kế hoạch hòa bình sau vài ngày nữa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử với các điều kiện nhất định (Ảnh: Kyiv Independent).

Sau 2 ngày đàm phán tại Berlin (Đức), các quan chức Mỹ đầu tuần này nói rằng họ đã giải quyết được 90% các vấn đề gây tranh cãi giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nếu Nga bác bỏ các đề xuất, khi đó việc yêu cầu Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow sẽ là một “yêu cầu công bằng”.

Trong loạt bình luận gửi cho các nhà báo qua WhatsApp hôm 16/12, ông Zelensky cho hay, Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua các bảo đảm an ninh được đề xuất cho Ukraine nhằm khiến chúng có giá trị ràng buộc pháp lý. Mỹ cũng sẽ tiến hành tham vấn với phía Nga, sau đó là các cuộc gặp cấp cao có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tuần này.

“Chúng tôi đang trông đợi 5 văn kiện. Một số trong đó liên quan đến các bảo đảm an ninh: có tính ràng buộc pháp lý, tức là được bỏ phiếu và phê chuẩn bởi Quốc hội Mỹ”, ông nói, đồng thời cho biết các bảo đảm này sẽ tương tự Điều 5 về phòng vệ tập thể trong hiến chương NATO.

Tuy nhiên, ông Zelensky nêu rõ, đối với vấn đề then chốt là khu vực Donbass, Ukraine không thấy có sự thay đổi nào trong lập trường của Nga.

Ông nói: “Họ muốn Donbass của chúng tôi. Và chúng tôi không muốn từ bỏ Donbass của mình. Mỹ muốn tìm một thỏa hiệp, và họ đề xuất một khu kinh tế tự do tại Donbass. Và tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: khu kinh tế tự do không có nghĩa là nằm dưới sự kiểm soát của Nga”.

Các quan chức Mỹ từ chối đưa ra chi tiết cụ thể về việc gói bảo đảm an ninh cho Ukraine có thể bao gồm những gì, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu Nga tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, họ xác nhận Mỹ không có kế hoạch đưa quân trực tiếp vào Ukraine.

Lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức và 8 quốc gia châu Âu khác đã ra tuyên bố chung cho biết binh sĩ từ một “liên minh sẵn sàng” có thể “hỗ trợ tái thiết lực lượng của Ukraine, bảo đảm an ninh bầu trời Ukraine và hỗ trợ an toàn hàng hải, bao gồm cả việc hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine”.

Tuy nhiên, họ không đi xa đến mức cho rằng những điều này sẽ là các bảo đảm tương đương với Điều 5 của NATO, và hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy Nga tiến gần đến việc chấp nhận gói biện pháp đang được thảo luận giữa Washington và Kiev.

Trưởng phái đoàn Ukraine tại các cuộc đàm phán, Rustem Umerov, cũng nhấn mạnh ông coi khả năng Nga bác bỏ các đề xuất là một kịch bản có thể xảy ra, trong trường hợp đó Ukraine sẽ tìm cách yêu cầu thêm vũ khí từ Mỹ.

Điện Kremlin hôm qua cho biết họ chưa thấy chi tiết của các đề xuất về bảo đảm an ninh. “Cho đến nay chúng tôi mới chỉ thấy các bài báo trên truyền thông, và chúng tôi sẽ không phản hồi chúng. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ văn bản nào cả”, người phát ngôn Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, Nga không thay đổi lập trường về cuộc xung đột cũng như việc đạt được các mục tiêu quân sự của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói, Nga sẽ không chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào việc binh sĩ từ các nước NATO hoạt động tại Ukraine. Khi được hỏi về khả năng triển khai lực lượng châu Âu tại Ukraine ngoài khuôn khổ NATO, ông trả lời: “Không”.