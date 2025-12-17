Ngoại trưởng Nga tiết lộ “lời hứa” của Mỹ về lãnh thổ Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Tass).

Báo Telegraph (Anh) đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/12 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng “các vùng lãnh thổ nơi người Nga đã sinh sống nhiều thế kỷ nên một lần nữa trở thành một phần của Nga”.

Ông Lavrov đã đề cập đến các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea - 5 vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022.

Những bình luận của ông được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ hội đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Berlin về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga vẫn kiên quyết phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Lavrov cho biết Mỹ cũng hiểu lập trường này của Nga.

“Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Cần phải loại bỏ tận gốc nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột. Những nguyên nhân này bao gồm các mối đe dọa đối với Nga do việc NATO mở rộng về phía đông, hướng tới biên giới của chúng tôi, và do những nỗ lực lôi kéo Ukraine vào liên minh”, nhà ngoại giao cấp cao của Nga chỉ rõ.

“Thật tốt khi Mỹ đã hiểu điều này. Họ tuyên bố rõ ràng rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được”, Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm.

AFP và Guardian dẫn các nguồn tin cho biết, trong các cuộc đàm phán ở Berlin tuần này, các nhà đàm phán Mỹ đã gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ các khu vực ở Donbass, nơi lực lượng Kiev đang kiểm soát, như một điều kiện cho tiến trình hòa bình với Nga.

Trước các cuộc đàm phán hòa bình ở Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu. Đây được xem là nhượng bộ lớn từ Ukraine vì Kiev từ lâu đã đặt ra mục tiêu quan trọng là gia nhập NATO.

Tổng thống Zelensky cũng để ngỏ khả năng rằng, sau khi nhận được các đảm bảo về an ninh, Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nhượng bộ lãnh thổ và có thể là một cuộc bầu cử mới.

Trong bối cảnh phái đoàn tMỹ và Ukraine tiếp tục thảo luận nhằm điều chỉnh kế hoạch hòa bình để có thể chấp nhận được đối với cả Kiev và Moscow, Nga dường như không có dấu hiệu thay đổi lập trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức trong chính quyền của ông nhiều lần tuyên bố Moscow ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao hòa bình.

Tuy nhiên, Moscow cũng nhấn mạnh, bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết vấn đề gốc rễ của xung đột. Tuyên bố này của Moscow được hiểu là NATO phải ngừng mở rộng về phía đông, Ukraine cam kết trung lập và công nhận chủ quyền một số lãnh thổ thuộc Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 16/12 cho biết, Nga sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk), bán đảo Crimea, và các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow đã thông báo sáp nhập.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Tổng thống Trump ngày 15/12 tuyên bố Ukraine “đã mất một phần lãnh thổ” và đề xuất đảm bảo của ông nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn. Chủ nhân Nhà Trắng lưu ý rằng ông muốn đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.