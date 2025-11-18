Nga tuyên bố giành thêm 3 ngôi làng ở miền Đông Ukraine

Các lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: RT).

Trong tuyên bố hôm 17/11, Nga nhấn mạnh đã kiểm soát được 3 ngôi làng chiến lược ở miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ ở vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine, đã kiểm soát được làng Dvorichanske, nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 6km.

Dvorichanske cũng cách thành phố tiền tuyến Kupyansk khoảng 37km về phía bắc, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine để giành quyền kiểm soát các ngôi làng quanh đó.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, lực lượng của họ ở khu vực phía đông Donetsk đã giành quyền kiểm soát được làng Platonivka, nằm cách thành phố Sloviansk khoảng 30km về phía đông, một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine án ngữ phía trước Kramatorsk, trung tâm hành chính của khu vực kể từ khi Moscow kiểm soát được thành phố Donetsk vào năm 2014.

Ngoài ra, các lực lượng Nga ở khu vực Dnipropetrovsk cũng giành quyền kiểm soát làng Hai, nằm cách làng Vyshneve khoảng 5km về phía bắc, nơi mà Moscow tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát vào cuối tháng trước.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các lực lượng của họ đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công gần 3 ngôi làng trên trong ngày qua trên mặt trận Nam Slobozhansk, bao gồm cả Dvorichanske. Họ cũng tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào mặt trận Sloviansk và Oleksandrivka.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine chưa bình luận ngay lập tức về những tuyên bố mới nhất này của Nga.