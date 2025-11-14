Ukraine “tiếp lửa” cho Pokrovsk, Nga đánh thẳng mắt xích hậu cần huyết mạch

Lính pháo binh Ukraine chiến đấu gần Pokrovsk vào tháng 10 (Ảnh: Getty).

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 13/11 tuyên bố Nga chưa giành được quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk, nhưng khu vực này vẫn là trọng tâm tấn công chính của Nga. Khu vực này ghi nhận số lượng các cuộc tấn công hàng ngày cao nhất và sự tập trung đáng kể của lực lượng Nga.

Ông Syrskyi cho biết gần đây ông đã đến Pokrovsk để đánh giá tiến độ các nhiệm vụ trước đó và phối hợp các hành động tiếp theo với các chỉ huy địa phương.

"Không có cuộc thảo luận nào về việc Nga kiểm soát thành phố Pokrovsk hay bao vây hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine", ông Syrskyi cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

"Việc ổn định tình hình phụ thuộc phần lớn vào sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chỉ huy và các đơn vị hoạt động trong khu vực", tướng Ukraine nói, đồng thời cho biết Moscow cũng đang cố gắng tận dụng điều kiện thời tiết khó khăn và sương mù để đẩy mạnh tiến độ.

Pokrovsk, với dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, đã trở thành mục tiêu chính của Nga trong những tháng gần đây. Kể từ mùa hè, các đơn vị của Nga đã tiến vào thành phố nhưng cho đến nay vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn.

Theo tướng Syrskyi, lực lượng Ukraine được cho là vẫn tiếp tục giữ vững các tuyến đường hậu cần, thiết lập thêm các tuyến tiếp viện và đảm bảo việc sơ tán binh lính bị thương. Binh sĩ Ukraine được cung cấp mọi nguồn lực trong trận chiến giữ thành trì ở tỉnh Donetsk.

"Mặt trận Pokrovsk vẫn là mặt trận chính trong các cuộc tấn công của quân đội Nga. Do đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng tăng cường các đơn vị tại khu vực này, cung cấp cho binh sĩ mọi thứ họ cần, cũng như củng cố các tuyến đường hậu cần”, tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm rằng giao tranh với các nhóm bộ binh tấn công quy mô nhỏ của Nga vẫn tiếp diễn cả trên các tuyến đường tiếp cận thành phố Pokrovsk và bên trong khu vực đô thị.

"Quân nhân thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine đang làm mọi cách để ngăn chặn đối phương di chuyển và cố thủ", ông Syrskyi nói.

Theo ông Syrskyi, các hoạt động quân sự cũng đang diễn ra trên mặt trận Ocheretyne, buộc Nga phải phân tán binh sĩ và không cho phép họ tập trung lực lượng chủ yếu vào khu vực Pokrovsk.

"Trên mặt trận Huliaipole và Orikhiv, quân đội Nga tiếp tục tìm cách làm suy yếu các đơn vị của chúng tôi bằng các cuộc tấn công ồ ạt và các hoạt động của các nhóm tấn công nhỏ. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang thực hiện các biện pháp nhằm phong tỏa và gây thiệt hại toàn diện về hỏa lực cho những đối phương gần các khu định cư Yablukove, Vesele và Solodke”, tướng Ukraine cho biết thêm.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: BBC).

Tuyến đường bộ và đường sắt kết nối Pokrovsk khiến khu vực này trở thành một trong những "mắt xích hậu cần" huyết mạch ở miền Đông Ukraine. Việc kiểm soát Pokrovsk sẽ tạo cơ hội cho Nga tiến sâu hơn vào tỉnh Donetsk ở vùng Donbass, nơi Moscow đã tìm cách kiểm soát hoàn toàn kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo nhóm giám sát chiến trường nguồn mở DeepState của Ukraine, quân đội Nga hiện đã bao vây Pokrovsk ở 3 mặt, chỉ để lại một hành lang dài khoảng 15km để lực lượng Ukraine tiếp viện.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ ước tính lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 46% Pokrovsk và 10% Myrnohrad.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quân số Nga áp đảo quân đội Ukraine gấp 8 lần trong cuộc tấn công giành quyền kiểm soát Pokrovsk.

Ông Zelensky ngày 13/11 thừa nhận tình hình ở thành phố Pokrovsk vẫn “rất khó khăn”. Ông cho rằng Nga đang tìm kiếm một chiến thắng ở Pokrovsk để củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Mỹ.

Theo ông, lực lượng Nga đang tìm cách giành quyền kiểm soát thành phố sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ông nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến việc rút quân đều do các chỉ huy chiến trường tự đưa ra.

Đồng thời, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không từ bỏ việc bảo vệ các vùng lãnh thổ của mình.

Nga đang tìm cách bao vây thành phố từ nhiều hướng, tiến từng bước một và sử dụng chiến thuật thâm nhập bằng các nhóm tấn công nhỏ nhằm phát hiện các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk, nhưng Kiev đã bác bỏ.