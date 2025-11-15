Giao tranh khốc liệt "đốt nóng" Pokrovsk, Ukraine quyết phá gọng kìm Nga

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Dobropillia, Donetsk (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi ngày 14/11 cho biết lực lượng Nga đang nỗ lực tiến về phía các tòa nhà chung cư ở Pokrovsk và Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk. Bộ tư lệnh quân đội Ukraine đã chuẩn bị các biện pháp đối phó với các kế hoạch này.

Theo Tướng Syrskyi, ông đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy đơn vị đang chiến đấu trên hướng Pokrovsk và Ochertyne, đặc biệt là ở khu vực Pokrovsk - Myrnohrad.

"Tôi đã xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động trong khu vực. Đối phương tiếp tục tìm cách đột nhập vào các khu dân cư, tòa nhà và thiết lập các vị trí ở đó để mở rộng quyền kiểm soát. Để đối phó, chúng tôi đã xây dựng một loạt biện pháp để chống lại các kế hoạch của họ", ông Syrskyi nói.

Tướng Ukraine nói thêm rằng vấn đề trọng tâm hiện tại là bảo vệ các tuyến hậu cần của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine, cũng như đối phó với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, máy bay không người lái trinh sát, pháo binh và súng cối của Nga.

Cùng với các chỉ huy, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã vạch ra các phương án hành động bổ sung cho nhiều tình huống khác nhau.

"Các binh sĩ Ukraine tiếp tục gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương về cả nhân lực và trang thiết bị, hạn chế khả năng di chuyển của họ", ông Syrskyi cho biết thêm.

Theo thông tin từ Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) cùng ngày đã thực hiện cuộc tấn công chính xác vào một khu vực tập trung quân Nga tại làng Zatyshok ở tỉnh Donetsk.

Tòa nhà này là nơi đóng quân của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 1 và số 9 của Nga và đang chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo trong điều kiện thời tiết xấu.

Vị trí thành phố Pokrovsk (Ảnh: CSMonitor).

Các đơn vị của Nga đang cố gắng tìm cách bao vây khu vực Pokrovsk-Myrnohrad từ phía bắc, nhưng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã ngăn chặn việc tập trung lực lượng của Moscow. Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các máy bay không người lái tấn công của Ukraine vẫn tìm cách tiếp cận mục tiêu.

Lực lượng Đặc nhiệm tuyên bố họ tiếp tục sử dụng các biện pháp để làm giảm khả năng tấn công của Nga theo hướng này.

Quân đội Nga đã tăng cường khép gọng kìm nhằm giành quyền kiểm soát Pokrovsk trong vài tuần qua. Một số đơn vị Nga đã xâm nhập thành phố, nơi các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra.

Giao tranh cũng đang diễn ra trên các tuyến đường tiếp cận Pokrovsk, khi lực lượng Nga đang cố gắng bao vây toàn bộ khu vực Pokrovsk. Ban đầu, Nga cố gắng tiến quân từ phía nam, từ các khu vực Zviereve và Roza. Sau đó, áp lực chính chuyển sang phía tây, hướng tới Kotlin và khu công nghiệp ở phía tây bắc thành phố.

Gần đây, quân Nga đã nỗ lực di chuyển từ phía đông nam. Theo thông tin từ Lực lượng Tấn công Đổ bộ Đường không Ukraine, vài ngày trước, có hơn 300 binh sĩ Nga ở Pokrovsk. Họ cũng báo cáo rằng lực lượng Nga đã lợi dụng sương mù để tiến vào thành phố bằng thiết bị hạng nhẹ.

Mục tiêu của các nhóm quân của Nga là đột phá đến vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk và tạo điều kiện cho việc bao vây tiếp theo. Theo Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng, tính đến ngày 10/11, Nga vẫn chưa thể cắt đứt Pokrovsk và Myrnohrad, và giao tranh trong khu vực vẫn diễn ra khốc liệt.

Số lượng giao tranh hằng ngày cao nhất hiện diễn ra ở hướng Pokrovsk. Quân đội Nga vẫn tiếp tục nỗ lực chiếm giữ thành phố. Theo lực lượng Ukraine, mục tiêu của quân đội Nga là tiến đến vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk và bao vây thành phố.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, bao gồm các tỉnh Lugansk và Donetsk. Trong khi đó, Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass - một khu vực rộng khoảng 5.000km2 chủ yếu ở phía bắc Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk và Kostiantynivka ở phía đông bắc, nơi lực lượng Nga cũng đang cố gắng bao vây, sẽ tạo cho Moscow một bàn đạp để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Pokrovsk sẽ là vùng lãnh thổ quan trọng nhất mà Moscow giành được ở Ukraine kể từ khi Moscow chiếm giữ thành phố đổ nát Avdiivka vào đầu năm 2024.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Donbass hiện là một phần lãnh thổ sáp nhập vào Nga. Mặc dù vậy, Ukraine và hầu hết các quốc gia phương Tây đều bác bỏ việc Moscow sáp nhập vùng lãnh thổ này.