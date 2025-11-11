Nga điều 150.000 quân, pháo đài chiến lược bị bao vây từ gần như mọi phía?

Lực lượng quân sự Nga (Ảnh: Sputnik).

Ukraine và Nga cho đến nay vẫn đưa ra những thông tin khác nhau về giao tranh xung quanh Myrnohrad, một thị trấn bị bao vây ở phía đông Pokrovsk. Lực lượng Nga tuyên bố đã bao vây Pokrovsk, trung tâm hậu cần huyết mạch ở tỉnh Donetsk, từ hầu hết mọi phía.

Pokrovsk là mục tiêu chính của quân đội Nga trong cuộc tiến công về phía tây nhằm kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, và giao tranh đã diễn ra ác liệt ở khu vực xung quanh Myrnohrad.

Các báo cáo về tình hình tiền tuyến cũng cho thấy quân đội Nga đang tiến về các ngôi làng ở vùng Zaporizhzhia, xa hơn về phía nam.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, quân đội Ukraine cho biết họ đã cung cấp hàng tiếp viện cho Myrnohrad và luân chuyển binh sĩ đang chiến đấu trong thị trấn, bao gồm những người bị thương.

"Các đơn vị Ukraine đang tự tin giữ vững vị trí và hạ gục lực lượng đối phương trên các tuyến đường tiếp cận thị trấn. Việc duy trì hậu cần cho thị trấn rất phức tạp, nhưng đang được thực hiện", quân đội Ukraine xác nhận.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram rằng lực lượng của họ đang tiến về thị trấn, ghi nhận những bước tiến ở hai quận.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: CSMonitor).

Trong bài phát biểu trực tuyến vào ngày 10/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững các vị trí xung quanh Pokrovsk và Dobropillia, một thị trấn ở phía bắc, nơi Kiev cho biết quân đội của họ đã giành được nhiều bước tiến.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Post, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân vào chiến dịch kiểm soát Pokrovsk, với sự tham gia của các nhóm cơ giới và lữ đoàn thủy quân lục chiến.

Tướng Syrskyi nói rằng lực lượng Ukraine đang sử dụng các khu vực đô thị đã được xây dựng để hạn chế bước tiến của quân đội Nga và cũng đang đối đầu với các đơn vị tiến công của Nga.

"Các trận chiến và giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Đối phương liên tục thực hiện các cuộc tấn công cơ động nhanh chóng", Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andrii Hnatov thừa nhận tình hình tại Pokrovsk vẫn căng thẳng. Lực lượng Nga đã tiến vào khu vực đô thị và đang cố gắng thực hiện một cuộc bao vây toàn diện.

"Về tình hình tại hướng Pokrovsk… đây là một trong những mặt trận nóng nhất hiện nay. Đối phương không từ bỏ các nỗ lực chiếm Pokrovsk và tạo điều kiện để bao vây khu vực Pokrovsk-Myrnohrad", ông Hnatov nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga muốn kiểm soát Pokrovsk càng nhanh càng tốt để có thể kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã chiếm được 3 ngôi làng dọc theo chiến tuyến dài 1.000km trong 24 giờ qua, bao gồm 2 ngôi làng ở vùng Zaporizhzhia, phía đông bắc thị trấn Hulyaipole.

Blog quân sự DeepState của Ukraine, sử dụng các báo cáo nguồn mở để theo dõi vị trí của cả hai bên, đã ghi nhận "sự gia tăng đáng kể các vùng xám" ở vùng Zaporizhzhia, nơi không bên nào thực sự nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.