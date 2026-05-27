Ukraine dồn dập khai hỏa, tấn công loạt mục tiêu trong lãnh thổ Nga

Máy bay không người lái Ukraine gây ra đám cháy trong một trận tập kích Moscow (Ảnh: Reuters).

Theo trang tin Kyiv Independent, người dân địa phương và các kênh Telegram của Nga đưa tin, vào đêm 26/5, rạng sáng 27/5, nhiều vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra ở nhiều địa điểm trên khắp lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine, nơi Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2014. Các khu vực bị tấn công bao gồm Taganrog, Voronezh và Sevastopol.

Người dân ở Taganrog, thuộc tỉnh Rostov, đã báo cáo về các vụ nổ và khói bốc lên tại một số khu vực trong thành phố. Các báo cáo ban đầu cho thấy cuộc tấn công và hỏa hoạn sau đó xảy ra tại một cơ sở liên quan đến bảo trì và sửa chữa thiết bị hàng không.

Taganrog nằm dọc theo bờ biển Azov phía nam nước Nga, chỉ cách biên giới Ukraine với Nga 40km.

Các báo cáo tương tự về các cuộc tấn công cũng được ghi nhận ở Voronezh, nơi người dân cho biết đã nghe thấy tiếng nổ suốt đêm và nhìn thấy khói bốc lên trên thành phố.

Theo kênh Telegram độc lập Astra, khói được quan sát thấy gần sân bay quân sự Baltimore, nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Cận vệ số 47 của Nga và thường xuyên được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine.

Thống đốc tỉnh Voronezh, Alexander Gusev, cho biết hai "mục tiêu tốc độ cao" được cho là đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, đồng thời cho biết không có thương vong nào được báo cáo, mặc dù mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một cửa hàng và một tòa nhà tiện ích.

Tỉnh Voronezh giáp với tỉnh Kharkov ở Ukraine và thường được sử dụng làm điểm xuất phát cho các cuộc tấn công của Nga trên tiền tuyến cũng như thành phố Kharkov.

Ngoài ra, chính quyền Sevastopol tuyên bố một tòa nhà ngân hàng đã bốc cháy sau một cuộc tấn công của Ukraine, được cho là có sử dụng tên lửa Storm Shadow, và một tòa nhà dân cư gần đó đã bị hư hại do sóng xung kích.

Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev, cho biết máy bay không người lái và tên lửa Storm Shadow của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thành phố trong đêm, trong đó một tên lửa được cho là đã bắn trúng một tòa nhà của Ngân hàng Trung ương Nga.

Hàng loạt khu vực ở Nga bị nhắm mục tiêu trong trận tập kích ngày 27/5 (Ảnh: Kyiv Post).

Trang tin Kyiv Post cũng đưa tin, vào rạng sáng nay, Ukraine đã tấn công một nhà máy sửa chữa máy bay quân sự ở Taganrog, một căn cứ không quân quan trọng của Nga ở Voronezh và một nhà máy lọc dầu ở Tuapse. Động thái này được cho là đợt tấn công sâu rộng khác của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.

Giới chức Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái trên nhiều khu vực, trong khi các video và kênh giám sát địa phương chỉ ra các đám cháy và vụ nổ tại nhiều địa điểm chiến lược.

Tại vùng Rostov của Nga, Thống đốc Yury Slyusar tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ một tên lửa trên bầu trời Taganrog. Theo báo cáo, mảnh vỡ đã khiến hai phụ nữ bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Đoạn video được hãng tin Astra của Nga phân tích cho thấy cuộc tấn công nhắm vào gần Nhà máy sửa chữa hàng không số 325, một cơ sở bảo dưỡng các máy bay quân sự của Nga, bao gồm máy bay vận tải An-12 và Il-76, máy bay ném bom Su-24, máy bay tấn công Su-25 và trực thăng Mi-8 và Mi-24.

Cơ sở này đã bị EU, Mỹ và Ukraine trừng phạt vì cáo buộc hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga.

Kyiv Post cũng đưa tin, các vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực xung quanh sân bay quân sự Baltimor ở Voronezh, nơi các máy bay chiến đấu Su-34 của Nga được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Kênh giám sát Exilenova+ của Ukraine tuyên bố các mục tiêu là tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh - Pháp nhắm vào căn cứ không quân. Các video lan truyền trên mạng cho thấy khói đen dày đặc bốc lên trên khu vực sau cuộc tấn công.

Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Tuapse trên bờ Biển Đen của Nga được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công một lần nữa trong đêm qua. Hãng tin Astra đã công bố đoạn video do nhân chứng ghi lại tại khu vực này, mặc dù mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 140 máy bay không người lái của Ukraine trên 7 khu vực của Nga và bán đảo Crimea trong đêm, nhưng không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào.

Các cuộc tấn công mới diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Vào cuối tuần trước, Nga đã phát động một đợt tấn công quy mô lớn với 90 tên lửa và hơn 600 máy bay không người lái vào Ukraine. Đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất vào thủ đô Kiev của Ukraine cho đến nay, khiến 4 người chết và 87 người bị thương.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố lực lượng Nga đang bắt đầu các cuộc “tấn công có hệ thống” vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở Kiev và vào các “trung tâm ra quyết định”, đồng thời kêu gọi công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao sơ ​​tán khỏi thành phố Kiev.

Ngay sau cảnh báo này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được cho là đã thông báo với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một cuộc điện đàm rằng Washington nên sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Kiev.