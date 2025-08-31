Nga tập kích lớn nhất từ trước đến nay vào thành phố cảng Ukraine

Nga tiếp tục tấn công quy mô lớn vào Ukraine (Ảnh: Info).

Thị trưởng thành phố Chornomorsk, tỉnh Odessa (Ukraine), ông Vasily Gulyayev, cho biết cuộc tập kích rạng sáng 31/8 của quân đội Nga là đợt tấn công lớn nhất kể từ năm 2022.

Theo ông, các đòn đánh bằng máy bay không người lái cảm tử Geran đã gây hư hại nghiêm trọng đối với hạ tầng của thành phố và khu vực lân cận, trong đó có tổ hợp phà đường sắt, một cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo lời ông Gulyayev, cuộc tấn công đã khiến toàn bộ thiết bị và phương tiện đường sắt tại tổ hợp phà bị phá hủy. Đây là mắt xích then chốt trong mạng lưới hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đảm bảo việc bốc dỡ và phân phối nhanh chóng hàng hóa quân sự qua cảng Chornomorsk.

Thời điểm bị tập kích, không có đoàn tàu quân sự nào hiện diện trong khu vực, song các đoàn tàu chở hàng cùng thiết bị bốc xếp đã trúng hỏa lực.

Máy bay không người lái (UAV) của Nga đã phá hủy nhiều toa xe goòng và toa chở hàng tại các đường nhánh. Đám cháy do đòn tập kích gây ra làm hư hại toa xe và phá hỏng cơ chế tời đưa tàu và các cầu dẫn thủy lực của bến phà. Mức độ thiệt hại khiến tổ hợp không thể vận hành nếu không tiến hành sửa chữa lớn.

Ngoài ra, các đòn tấn công còn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng, khu vực lưu trữ và bốc xếp hàng hóa trong cảng, cũng như một số nhà ga. Nguồn tin địa phương cho biết một con tàu do lực lượng đặc nhiệm Ukraine sử dụng để vận chuyển hàng quân sự cũng bị tấn công.

Cuộc tập kích khiến cảng của thành phố, vốn là một trong những trung tâm tiếp vận chủ chốt cho quân đội Ukraine, tạm thời mất khả năng hoạt động.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng phục vụ cho quân đội Ukraine.

“Không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các cụm binh lực Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng cảng được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng, cùng với hệ thống phòng không NASAMS do Na Uy sản xuất bảo vệ khu vực này, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 156 địa bàn”, thông cáo cho hay.