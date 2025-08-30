Nga tiến nhanh gấp đôi trên tiền tuyến, Ukraine dồn lực giữ chân đối thủ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 30/8 cho biết quân đội Nga đã tăng tốc độ tiến quân tại Ukraine, hiện kiểm soát thêm từ 600-700 km² lãnh thổ vào mỗi tháng so với mức 300-400 km² hồi đầu năm, đánh dấu tốc độ tăng gấp đôi.

Ông Belousov cũng nói rằng Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho hạ tầng quân sự và công nghiệp của Ukraine, với 35 đợt tập kích quy mô lớn trong năm nay vào 146 mục tiêu mà ông gọi là "cực kỳ quan trọng".

“Do đó, cơ sở hạ tầng của 62% các doanh nghiệp chủ chốt trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đã bị hư hại. Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh các vụ tập kích làm giảm năng lực sản xuất, cũng như tấn công vào các trung tâm hậu cần và bãi phóng UAV tầm xa", ông nhấn mạnh.

Ông Belousov cho biết Nga vẫn cần làm nhiều việc để cải thiện năng lực UAV của chính mình, bao gồm tăng tốc đào tạo đội ngũ vận hành UAV.

Ông cũng xác định một ưu tiên khác là nâng cao tốc độ cơ động của các nhóm tác chiến.

Ông Belousov cho biết thêm: “Năm nay các bên đã bàn giao 22.725 xe máy, xe địa hình bốn bánh và xe buggy. Tới cuối năm, dự kiến sẽ có thêm 12.186 đơn vị thiết bị này được chuyển giao cho lực lượng vũ trang".

Trong khi Nga đạt được đà tiến trên chiến trường, Ukraine ngoài việc điều lực lượng ngăn chặn thì Kiev cũng tìm cách tác động vào hệ thống hậu cần của đối thủ.

Trong những ngày qua, Ukraine nhiều lần tuyên bố sử dụng UAV tấn công vào cơ sở quân sự, hậu cần, năng lượng mà Kiev mô tả là giúp Nga duy trì năng lực chiến đấu.

Hôm qua, Ukraine cho hay đã tấn công một cơ sở nhiên liệu chiến lược ở khu vực Bryansk, nơi cung cấp dầu diesel cho quân đội Nga.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 29/8 cho biết, công suất bơm của trạm khoảng 10,5 triệu tấn mỗi năm. Bộ Tổng tham mưu không nêu rõ phương tiện tấn công, nhưng cho biết chiến dịch được thực hiện bằng hành động phối hợp giữa pháo binh, UAV và lực lượng đặc nhiệm.

Trong 2 ngày qua, Ukraine tuyên bố đã tấn công 17 hệ thống phòng không và thiết bị của Nga. Một số nhà máy lọc dầu lớn cũng đã bị tập kích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/8 tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine gần đây đã sử dụng vũ khí hoàn toàn do nước này sản xuất để tập kích các mục tiêu trong lãnh thổ Nga mà không cần phối hợp với các đồng minh phương Tây.

"Chúng tôi sử dụng vũ khí của riêng mình để tự vệ và tập kích những nơi chúng tôi cho là cần thiết. Đây là quyền chủ quyền của chúng tôi, và chúng tôi không tham vấn ý kiến ​​của các quốc gia khác về vấn đề này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky nói thêm rằng các vũ khí do Ukraine phát triển như máy bay không người lái và hệ thống tên lửa đã chứng minh hiệu quả, cho phép Kiev hành động một cách tự chủ. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine đang sở hữu tên lửa tiên tiến có tầm bắn lên tới 3.000km.

Việc tự sản xuất vũ khí tầm xa trong nước có ý nghĩa then chốt đối với chiến lược phòng thủ của Ukraine, trong bối cảnh các đối tác phương Tây chậm trễ trong cung cấp vũ khí cần thiết trước các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga.