Nga tập kích diện rộng, nổ lớn rung chuyển các thành phố Ukraine

Các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine (Ảnh: AP).

Theo cổng thông tin Klimenko Time, các vụ nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng sớm hôm nay 3/5.

Chính quyền quân sự thủ đô Ukraine cho biết, lực lượng phòng không Ukraine đang tấn công các mục tiêu nhằm vào thành phố này.

Cảnh báo không kích đã được đưa ra ở Kiev và khu vực xung quanh thành phố này.

Trước đó, cổng thông tin Strana đưa tin, các vụ nổ đã được ghi nhận ở tỉnh Kharkov, miền đông Ukraine vào cuối ngày 2/5.

Cơ quan phòng vệ dân sự của Ukraine đã đưa ra cảnh báo không kích tại các khu vực Dnepropetrovsk, Sumy và Chernigov, cũng như tại các khu vực do Kiev kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và tỉnh Zaporozhye.

"Những tiếng nổ và tiếng súng đã được nghe thấy ở trung tâm Zaporozhye, nơi tạm thời do chính quyền (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky kiểm soát. Theo dữ liệu sơ bộ, một hệ thống phòng không của Ukraine đang hoạt động, gây ra mối đe dọa lớn cho dân thường", ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia, cho biết.

Theo truyền thông Ukraine, các vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực Sumy và Kharkov ở phía đông bắc Ukraine. Tuy nhiên, không có cảnh báo không kích nào được ban bố ở Kharkov vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Vào rạng sáng 3/5, các vụ nổ tiếp tục được ghi nhận ở thành phố Dnepropetrovsk của Ukraine. Cảnh báo không kích đã được đưa ra ở khu vực này.

Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Một số hãng tin phương Tây đánh giá, cuộc phản công sắp tới của Ukraine có thể quyết định cục diện xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thừa nhận lực lượng Ukraine đã sẵn sàng phản công, nhưng cần "sự ủng hộ của Chúa, của thời tiết" và phụ thuộc vào quyết định của các chỉ huy.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, hôm 2/5 cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine trong một ngày.

"Lực lượng phòng không đã phá hủy ba máy bay của không quân Ukraine. Hai máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã bị bắn hạ gần các khu định cư Ulyanovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) và Mirolyubovka ở Kherson. Ngoài ra, một máy bay Su-25 của không quân Ukraine đã bị bắn hạ gần khu định cư Veletenskoye ở vùng Kherson", ông Konashenkov thông báo.

Theo ông Konashenkov, 290 quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, 1 xe tăng, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới và một lựu pháo D-20 đã bị loại bỏ ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine trong 24 giờ qua.

Lực lượng Nga tiếp tục các cuộc giao tranh ở phía tây thành phố Bakhmut, mặt trận khốc liệt nhất ở chiến trường Ukraine hiện nay.

"Ở hướng Donetsk, các nhóm tấn công đã tiến hành các cuộc giao tranh ở phía tây thành phố Bakhmut. Trong 24 giờ qua, máy bay Nga đã thực hiện 7 lần không kích ở khu vực này. Pháo binh của nhóm tác chiến đã bắn trúng 74 mục tiêu", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.