Nga tăng tốc tiến công trên khắp mặt trận Ukraine

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu trong chuyến thị sát các đơn vị tiền tuyến thuộc Cụm lực lượng phía Tây ngày 27/1, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết, Nga “tiếp tục tiến công theo mọi hướng”.

Ông nói thêm, quân đội Nga đã kiểm soát hơn 500km² lãnh thổ Ukraine kể từ đầu tháng này, đồng thời giành 17 khu định cư với quy mô khác nhau.

Ông Gerasimov đặc biệt nhấn mạnh đà tiến về phía Zaporizhia, một thành phố có dân số hơn 700.000 người và là thủ phủ của tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng Nga lưu ý “các đơn vị mũi nhọn đang ở cách vùng ngoại ô phía nam và đông nam của trung tâm khu vực khoảng 12-14 km. Ông cho biết riêng trong khu vực này đã có 4 khu dân cư nằm dưới quyền kiểm soát của Nga trong tháng 1.

Ông cũng nói rằng Cụm lực lượng phía Đông của Nga đang tiến công ở phần phía đông tỉnh Zaporizhia, nơi một số đơn vị đang “tiến hành hoạt động chiến đấu nhằm thiết lập một vùng an ninh” kéo dài sang tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine.

Cuối năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bước tiến của Nga tại khu vực này có thể dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine ở tỉnh Zaporizhia.

Tướng Gerasimov cho biết các lực lượng Nga đã kiểm soát đầu mối đường sắt quan trọng Kupyansk-Uzlovoy ở khu vực đông bắc mặt trận, và các hoạt động rà soát đang được tiến hành trong thị trấn này. Ông nói thêm, khoảng 800 binh sĩ Ukraine còn mắc kẹt ở một khu vực gần đó.

Dọc theo trục phía bắc, ông Gerasimov nói quân đội Nga đang mở rộng một vùng an ninh tại các khu vực biên giới của tỉnh Sumy và Kharkov. Moscow trước đó nói rằng các chiến dịch này nhằm bảo vệ các vùng biên giới của Nga trước những cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Gần đây, Nga cũng tăng cường tập kích các hạ tầng năng lượng ở Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, giữa lúc Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông giá rét.

Các cuộc hòa đàm do Mỹ làm trung gian đến nay vẫn chưa mang lại đột phá. Nút thắt lớn nhất khiến các bên chưa thể đi đến thỏa thuận là vấn đề về lãnh thổ.

Nga vẫn giữ lập trường yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông, nơi Moscow hiện kiểm soát khoảng 90%. Trong khi đó, Kiev tuyên bố không thỏa hiệp về lãnh thổ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các cuộc đàm phán lãnh thổ trong tiến trình hòa bình Ukraine rất phức tạp và cực kỳ nhạy cảm.

Theo ông Rutte, mọi quyết định về các thỏa hiệp chỉ có thể do riêng Ukraine đưa ra. Ông cũng nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng các bảo đảm an ninh của Mỹ đang ở giai đoạn “gần đạt được thỏa thuận”.

Ông cho biết NATO tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm việc cung cấp lượng thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ USD của Mỹ thông qua cơ chế PURL và các sáng kiến cấp quốc gia. Ông kêu gọi Liên minh châu Âu trước hết nên tập trung vào nhu cầu của Ukraine với lập luận an ninh của Ukraine gắn trực tiếp với an ninh của NATO.