Nga đang dồn lực tấn công quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố tấn công 2 tàu Nga ở eo biển Kerch

Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) ngày 14/3 cho biết họ đã "thành công" trong việc tấn công 2 tàu Nga chở vũ khí và thiết bị quân sự qua eo biển Kerch, Kyiv Independent đưa tin.

Cơ quan này mô tả cả 2 tàu nói trên là "một phần quan trọng" của đơn vị cung cấp dịch vụ phà Kerch của Nga, được sử dụng để vận chuyển đạn dược và thiết bị cho lực lượng Moscow chiến đấu chống lại Ukraine.

"Kết quả của chiến dịch, phà đường sắt Slavianin của đối phương đã bị vô hiệu hóa, và tàu Avangard bị hư hại", tuyên bố cho biết.

Eo biển Kerch - dài 35km nối Biển Đen và Biển Azov - ngăn cách bán đảo Kerch ở Crimea với bán đảo Taman của Nga và đóng vai trò là hành lang hậu cần quan trọng cho Moscow.

Trong cùng một chiến dịch, các đơn vị tình báo Ukraine, phối hợp với các đơn vị quân đội khác, đã tấn công cơ sở hạ tầng tại cảng Kavkaz ở vùng Krasnodar của Nga.

GUR cho biết Nga đã sử dụng cảng này để duy trì các hoạt động quân sự chống lại Ukraine.

Cơ sở này, nằm trên bán đảo Chushka, là một trong những cảng hành khách lớn nhất của Nga và hỗ trợ tuyến phà nối với Crimea do Moscow kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công, báo cáo thiệt hại về cơ sở hạ tầng cảng.

Nga đáp trả dữ dội vào Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, trong cuộc tấn công trả đũa đầu tiên sau khi Ukraine tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, lực lượng Moscow nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương tại khu vực Kiev và thành phố Kiev. Quân đội Nga (RFAF) đã sử dụng hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa.

Nga tiến hành tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa và UAV, đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào Bryansk và các khu vực phía Nam (Ảnh: Military Summary).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/3 thông báo đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, khẳng định đây là hành động đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào Bryansk khiến hơn 10 thường dân thiệt mạng và bị thương.

Lực lượng Nga phóng tên lửa tấn công ngoại ô Kiev. Một trạm biến áp 750 kV và nhà máy nhiệt điện Tripolskaya, cũng như nhiều kho hàng, đã bị trúng đạn, dẫn đến mất điện ở một số khu vực. Một UAV Nga đánh trúng một cơ sở điện ở ngoại ô Chernihiv, và một đầu máy xe lửa diesel khác bị phá hủy bởi UAV Geran ở vùng Kharkov, kênh Rybar cho hay.

Sơ đồ đường bay của tên lửa và UAV Nga trong cuộc tập kích trả đũa vào lãnh thổ Ukraine rạng sáng 14/3 (Ảnh: AirGuardUA).

Trước đó, lực lượng Kiev đã tiếp tục các cuộc không kích quy mô lớn ở Crimea và Krasnodar Krai trong những tuần gần đây. Nhà máy lọc dầu Afipsky, cảng Kavkaz và một số tàu gần Kerch đã bị tập kích. Cuộc tấn công vào khu vực Moscow tiếp tục bị đẩy lùi suốt cả ngày 14/3.

Theo kênh Rybar, ở cánh tây Zaporizhia, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục tấn công khu vực lân cận Stepnogorsk và Primorskoye.

Về phía Sloviansk (Slavyansk), lực lượng Moscow đang đột phá tới cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, tiến về phía bắc dọc theo đường cao tốc M-03.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 14/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Giao tranh dữ dội ở đông nam Kramatorsk

Theo hướng Sloviansk, quân đội Nga tiếp tục tiến về vành đai đô thị Sloviansk - Kramatorsk. Những thành công lớn nhất đang đạt được ở sườn phía nam, nơi binh sĩ Nga tiến dọc theo một chuỗi các cứ điểm mạnh, kênh Rybar đưa tin.

Những tàn tích của làng Minkovka đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, với lính xung kích củng cố vị trí của họ ở Golubovka. Các đơn vị RFAF tiếp tục đột phá dọc theo quốc lộ M-03, tiến gần hơn nữa đến kênh đào Seversky Donets-Donbas.

Hôm 13/3, có báo cáo về việc các đơn vị Moscow vượt qua kênh đào gần Malinovka. Mặc dù những tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận, nhưng kết quả như vậy hoàn toàn có thể xảy ra: trong tháng qua, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Nam RFAF đã tiến vào một khu vực rộng tới 10km và sâu tới 5km.

Sườn phía bắc vẫn tương đối ổn định, với các cuộc giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Krivaya Luka và Reznikovka. Trong khi đó, tại khu vực Kaleniki, việc phá hủy các xe bọc thép và pháo binh của Ukraine, được bố trí chỉ cách tiền duyên vài km nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Nga, vẫn tiếp diễn.

Nếu giành được các khu định cư này sẽ cho phép RFAF kiểm soát các ngọn đồi gần đó và tạo tiền đề để bao vây khu vực phòng thủ ở Rai-Aleksandrovka từ 2 phía.

Rõ ràng là Bộ chỉ huy Kiev sẽ cố gắng giữ vững trục Kaleniki - Rai-Aleksandrivka - Yurkovka càng lâu càng tốt. Việc Ukraine mất khu vực này sẽ cho phép Nga triển khai pháo binh và các kíp lái UAV tấn công các vị trí của AFU ở Sloviansk.

Nhận thức được khả năng xảy ra giao tranh trong thành phố, chính quyền địa phương của Ukraine đã di dời trạm xe buýt điện và đang xây dựng các đường hầm chống máy bay không người lái.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk và Kramatorsk ngày 14/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Ukraine công bố tổng thiệt hại mới nhất của Nga

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 14/3, Nga đã mất khoảng 1.278.430 binh sĩ ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào ngày 24/2/2022. Con số này bao gồm 810 thương vong mà lực lượng Moscow phải gánh chịu trong 24 giờ qua.

Theo báo cáo, Nga cũng đã mất 11.777 xe tăng, 24.212 xe chiến đấu bọc thép, 83.403 xe và xe chở nhiên liệu, 38.421 khẩu pháo, 1.686 tổ hợp pháo phản lực đa nòng, 1.332 tổ hợp phòng không, 435 máy bay, 349 trực thăng, 177.286 UAV, 31 tàu thuyền và 2 tàu ngầm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không công bố tổn thất của mình, với lý do an ninh tác chiến.

Các đánh giá của một số viện nghiên cứu phương Tây cho thấy thương vong của Nga vượt xa Ukraine. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ước tính tỷ lệ này vào khoảng 2,5:1 hoặc 2:1.

Một báo cáo của CSIS vào tháng 1 cho biết Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ ​​500.000 đến 600.000 thương vong từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2025, trong đó từ 100.000 đến 140.000 người được cho là thiệt mạng trong chiến đấu (KIA).

Phía Nga không bình luận về các thống kê của Ukraine và phương Tây.