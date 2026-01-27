UAV Nga quần thảo ở Kiev nhiều giờ mà không bị bắn hạ

Một UAV của Nga tại Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Theo kênh Telegram “Military Correspondents”, hôm 26/1, một số UAV của Nga đã được phát hiện trên bầu trời thủ đô Kiev, Ukraine, trong đó có mẫu BM-35 mới với hệ thống điều khiển qua Starlink.

"UAV xuất hiện ở bầu trời trung tâm thành phố, trên 2 bờ sông Dnieper và nhiều quận của Kiev. Các UAV này sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink, do đó không bị gây nhiễu. Không rõ lý do khiến phòng không Ukraine không bắn hạ chúng", trang tin này cho hay.

Kênh Military Correspondents cho biết thêm: “Trong số đó có các UAV BM-35 mới của Nga được trang bị thiết bị đầu cuối Starlink. Trước đó, các UAV như vậy từng được phát hiện trên bầu trời Dnepropetrovsk. Thiết bị bay này có động cơ xăng và tầm hoạt động lên tới 500km. Liên lạc vệ tinh khiến việc chế áp loại UAV bằng tác chiến điện tử trở nên khó khăn”.

Cũng theo nguồn tin, cùng với đòn tấn công, UAV có thể truyền trực tiếp video, tọa độ và các dữ liệu theo thời gian thực, cho phép Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành trinh sát và phối hợp điều chỉnh các đòn tấn công.

Nga đang bắt kịp các thay đổi công nghệ, dù nước này thiếu các linh kiện then chốt.

Tác chiến bằng UAV hiện đại đang phát triển rất nhanh, và Nga đã thử nhiều giải pháp, nhưng 2 hướng có vẻ hiệu quả nhất là UAV được trang bị AI hoặc UAV sử dụng các thiết bị điện tử khó bị gây nhiễu, hoặc kết hợp cả 2. Các UAV Nga có tích hợp AI đã được ghi nhận hoạt động tại Ukraine, một số dường như sử dụng linh kiện do nước ngoài cung cấp.

Các linh kiện đó cho phép UAV xử lý luồng video theo thời gian thực. Nó có thể nhận diện mục tiêu (như xe tăng hoặc pháo binh) và tự động “khóa mục tiêu”, ngay cả khi liên kết vô tuyến với người điều khiển bị cắt bởi tác chiến điện tử.

UAV Nga cũng thể được trang bị bộ xử lý này cung cấp hiệu suất AI lên tới 40-80 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Điều này cho phép UAV so sánh địa hình quan sát được với ảnh vệ tinh đã nạp sẵn, khiến nó “miễn nhiễm” với gây nhiễu GPS vì không cần tín hiệu vệ tinh để xác định vị trí.

UAV Nga cũng bắt đầu xuất hiện với các thiết bị điện tử khó bị gây nhiễu, bao gồm modem hàng không và ăng-ten modem có khả năng chống gây nhiễu. Tuy nhiên, bước phát triển đáng chú ý nhất là việc chúng xuất hiện với các thiết bị đầu cuối Starlink.

Thiết bị này truyền hình ảnh chất lượng cao về cho người điều khiển, cùng với các cảm biến và thiết bị điện tử đặc biệt hoạt động với lập bản đồ địa hình, cảm biến phát hiện nguồn nhiệt và khả năng dò tín hiệu radar.

Các thiết bị đầu cuối Starlink (mọi mẫu) có thể được xuất khẩu từ Mỹ mà không cần giấy phép riêng tới hầu hết các quốc gia không bị Mỹ cấm vận. Hiện không rõ cách Nga có được các tài khoản kết nối Starlink hoạt động, cũng như liệu Nga đang nắm giữ bao nhiêu thiết bị Starlink.

Nga tích hợp Starlink vào các mẫu UAV, bao gồm BM-35. Trong tháng này, các chuyên gia Ukraine lần đầu xác nhận một UAV tầm xa BM-35 bị bắn hạ có trang bị đầu cuối Starlink. Điều này cho phép UAV được điều khiển theo thời gian thực từ lãnh thổ Nga, giúp nó có độ chính xác cao và kháng gây nhiễu từ mặt đất.