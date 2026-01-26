Ukraine "bắt bài" chiến thuật của Nga trên mặt trận nóng nhất

Một thành viên của Tiểu đoàn Đặc nhiệm Cảnh sát Quốc gia vùng Zaporizhia chuẩn bị máy bay không người lái chiến đấu gần tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 26/1 cho biết tình hình chiến sự ở các mặt trận Pokrovsk và Ocheretyne vẫn rất khó khăn. Ông cho biết Nga đang tập trung nỗ lực tấn công chủ yếu tại các khu vực này và đây cũng là những mặt trận nóng nhất.

Theo ước tính của ông Syrskyi, chỉ riêng trong tuần qua đã diễn ra khoảng 400 cuộc giao tranh trên mặt trận Pokrovsk và Ocheretyne. Lực lượng Nga tiếp tục tìm cách đột phá, gia tăng sức ép và đưa thêm lực lượng dự bị vào chiến đấu.

“Đối phương không từ bỏ nỗ lực đột phá, gia tăng áp lực và triển khai lực lượng dự bị. Nhiệm vụ chính của chúng ta là gây tổn thất tối đa cho đối phương, hạ gục lực lượng dự bị và liên tục làm giảm tiềm lực tấn công của họ”, tướng Ukraine nêu rõ.

Tướng Syrskyi cho biết, trong quá trình làm việc trực tiếp tại khu vực chiến sự, Tổng tư lệnh Ukraine cùng các chỉ huy đơn vị đã phân tích kỹ diễn biến giao tranh và điều chỉnh các hành động tiếp theo.

Theo ông Syrskyi, lực lượng Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật tiến công bằng các nhóm bộ binh nhỏ. Tướng Ukraine thừa nhận việc kịp thời phát hiện, kiềm chế và đánh bại các nhóm này đòi hỏi phải giám sát liên tục chiến trường, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và đưa ra những quyết định chiến thuật linh hoạt.

Tổng tư lệnh Ukraine đặc biệt chú trọng việc tăng cường các đơn vị hệ thống không người lái. Điều này chủ yếu bao gồm việc sử dụng tích cực hơn các UAV tấn công để nhắm vào lực lượng Nga, cũng như phát triển công tác hậu cần bằng các hệ thống robot.

“Chiến tranh đang thay đổi và chúng ta cũng đang thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh. Việc mở rộng quy mô các công nghệ hiện đại ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tác chiến và giúp bảo toàn sinh mạng của binh sĩ Ukraine”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Vị trí Pokrovsk ở Donetsk, miền Đông Ukraine (Ảnh: CS Monitor).

Trước đó, ông Viktor Trehubov, Trưởng bộ phận truyền thông của Cụm Lực lượng Liên hợp, cho biết phía Ukraine đã nắm được kế hoạch của quân đội Nga trong tháng 1. Theo ông, lực lượng Nga đang tìm cách vượt qua Vovchansk và tiến về hướng Lyman.

Ông cũng lưu ý rằng Nga đang gia tăng sức ép tại khu vực Kupiansk, nhưng mọi nỗ lực đột phá trực tiếp vào thành phố bị cho là đều thất bại. Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuyên bố hoàn toàn kiểm soát tình hình và làm gián đoạn các hoạt động xâm nhập của Nga.

Theo ông Trehubov, các đơn vị chủ lực của Nga đang tập trung tại một trong những khu nhà dân cư cao tầng của thành phố, nơi các hoạt động rà soát đang diễn ra. Quân đội Ukraine đang tìm cách hoàn tất chiến dịch với tổn thất tối thiểu.

Đồng thời, Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố vẫn giữ quyền kiểm soát khu vực phía bắc Pokrovsk và đang ngăn chặn các đợt tiến công của Nga trên các hướng tiếp cận Myrnohrad. Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng bác bỏ các tuyên bố cho rằng làng Minkivka ở tỉnh Donetsk đã bị kiểm soát, nhấn mạnh rằng khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng tính đến sáng 26/1, 138 cuộc giao tranh đã được ghi nhận trên toàn chiến tuyến trong một ngày qua. Tại mặt trận Pokrovsk, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công của Nga.