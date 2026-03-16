Xe tăng T-72 của Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine phát động đợt tập kích kỷ lục

Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một trong những cuộc tấn công kỷ lục vào lãnh thổ Nga với sự tham gia của 450 UAV, phần lớn nhắm vào Moscow.

Quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu Chiến dịch Mùa xuân Zaporizhia, mục tiêu ở giai đoạn này là giành quyền kiểm soát thành phố Orekhov. Sau đó, họ sẽ bắt đầu tiến công trên một mặt trận rộng lớn về phía thành phố Zaporizhia.

Các nhà quan sát quân sự Nga đang đưa tin về những thắng lợi lãnh thổ tiếp theo của RFAF theo hướng Huliaipilske, nơi sự hiện diện của lực lượng Moscow chỉ được xác nhận ngày 15/3 thông qua bằng chứng hình ảnh. Tuy nhiên, một số đoạn phim khác cũng xác nhận sự hiện diện liên tục của binh sĩ Nga ở phía bắc Grishino.

Konstantinovka tiếp tục bị RFAF oanh tạc dữ dội bằng bom lượn FAB và pháo binh. Số phận tương tự hiện đang chờ đợi Liman (Lyman), nơi tần suất các cuộc tấn công bằng bom lượn FAB đang gia tăng.

Quân đội Nga đang quay trở lại chiến thuật cũ, trong đó một chiến dịch bom lượn FAB quy mô lớn và kéo dài nhằm "làm mềm" các vị trí phòng thủ trước khi lực lượng Moscow tiến công.

Quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Zaporzhia (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích radar và bệ phóng tên lửa S-400 tại Crimea

Ngày 15/3, Ukraine đã tấn công các hệ thống radar và một bệ phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga tại Crimea, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Theo đó, Ukraine đã tập kích các trạm radar 59N6-E Protivnik và 73E6 Parol gần làng Liubknekhivka ở Crimea do Moscow kiểm soát.

Radar Protivnik là hệ thống giám sát tầm xa được thiết kế để phát hiện và theo dõi máy bay, tên lửa hành trình và mục tiêu đạn đạo ở độ cao lớn. Hệ thống Parol được sử dụng để xác định địch - ta trong mạng lưới phòng không của Nga.

Lực lượng Kiev cũng đã tấn công một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumf gần khu định cư Dalne ở Crimea, Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Theo Bộ Tổng tham mưu, việc nhắm mục tiêu có hệ thống vào các hệ thống phòng không của Nga giúp làm giảm khả năng kiểm soát không phận và bảo vệ các cơ sở quân sự khác của Moscow.

Nga gây áp lực ở nhiều khu vực cùng lúc

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, quân đội Nga đang tăng cường áp lực trên một số mặt trận.

Diễn biến quan trọng ở Sloviansk

Trọng tâm chính của chiến trường là Zaporizhia, Konstantinovka và Liman, với những diễn biến quan trọng cũng đang xảy ra ở khu vực Sloviansk (Slavyansk). Các đơn vị Moscow đang dần làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine ở bờ đông kênh Seversky Donets-Donbas.

Lực lượng Kiev không thể ổn định tình hình, bất chấp mạng lưới công sự kiên cố được xây dựng từ lâu trên các ngọn đồi và kiểm soát khu vực xung quanh. Lính xung kích Nga đã chiếm được các làng Nikiforovka và Fedorovka Vtoraya. Đồng thời, AFU bị đẩy lùi khỏi một số vị trí trong các khu rừng phía tây của các làng này. Xa hơn về phía bắc, Ukraine tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng thủ ở các làng Kaleniki và Krivaya Luka.

Nhiệm vụ của RFAF là đánh bật hoàn toàn đối phương khỏi bờ đông kênh Seversky Donets-Donbas và chiếm được làng Rai-Aleksandrivka. Ngôi làng này, cùng với các ngọn đồi xung quanh, rất quan trọng, cho phép các phi công UAV FPV Nga liên tục săn lùng thiết bị của AFU.

Các cơ sở hậu cần của Ukraine ở Sloviansk và Kramatorsk cũng sẽ gặp nguy hiểm. Những thành phố này là nơi đặt nhiều căn cứ sửa chữa, kho chứa và sở chỉ huy, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Kiev ở các khu vực lân cận.

Do đó, việc kiểm soát bờ đông kênh đào sẽ mở ra "tọa độ lửa" cho UAV Nga. Một lợi thế khác là khả năng duy trì hỏa lực kiểm soát một số khu định cư nằm ở vùng đất thấp so với dãy đồi đang diễn ra giao tranh.

Đồng thời, quân đội Ukraine phải từ bỏ việc phòng thủ các tuyến trên bờ đông kênh đào để giải phóng lực lượng cho việc tái triển khai đến những khu vực khác. Bộ chỉ huy Kiev sẽ không thực hiện bước đi như vậy. Họ đơn giản là không thể để mất các công sự trên những ngọn đồi bởi điều đó cực kỳ nhạy cảm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 15/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, buộc Kiev phải cấp tốc triển khai quân dự bị (Ảnh: Readovka).

Vì lý do này, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky có thể sẽ yêu cầu giữ vững các vị trí đến cùng. Nhưng một khi để mất quyền kiểm soát các ngọn đồi gần Rai-Oleksandrivka, tất cả sẽ kết thúc đối với họ.

Điều kiện hoạt động của binh sĩ Nga có thể được mô tả là vô cùng khắc nghiệt. Cuộc chiến đang diễn ra để giành lấy các ngọn đồi được bảo vệ bởi Lữ đoàn xung kích độc lập số 10 AFU, một đơn vị được thành lập để chiến đấu trên địa hình khó khăn.

Tuy nhiên, các sự kiện chiến đấu vào mùa đông năm 2025 ở phía tây nam Siversk (Seversk) đã cho thấy điều ngược lại, khiến Lữ đoàn này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đơn vị được biên chế giống như các đơn vị khác của AFU, có nghĩa là hiệu quả chiến đấu và huấn luyện của nó không có gì nổi bật.

Thế trận giằng co tại Sumy

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF tiếp tục chiếm giữ các khu vực biên giới ở vùng Sumy, trong đó có khu vực Bobylevka ở huyện Glukhovsky. Hơn nữa, tại huyện Sumy, các đơn vị xung kích Moscow đang củng cố vị trí để tiến hành các hành động tiếp theo nhằm xóa sổ đoạn trung tâm trên tuyến phòng thủ cũ của Ukraine.

Một cuộc tấn công vào làng Korchakovka đang được RFAF tiến hành. Sau khi chiếm được khu vực này, các cuộc đột phá có thể được mở rộng sang một số làng lân cận. Về phía đông, các đơn vị Moscow đã tiến đến làng lớn Miropolye, và lực lượng tiền phương của Nga đã hoạt động trực tiếp bên trong ngôi làng.

Tại huyện Krasnopolsky, việc mở rộng vùng kiểm soát vẫn tiếp tục, với các chuẩn bị được tiến hành cho một cuộc tấn công vào Mikhailovka, Taratutino và Ryasnoye. Đồng thời, quân đội Nga đã bắt đầu di chuyển về phía bắc. Mục tiêu của họ là liên kết với các lực lượng đang hoạt động trong khu vực Maryino và Prokhody. RFAF đã củng cố vị trí ở đó sau khi các toán đột kích của AFU bị đánh bật khỏi huyện Krasnoyarsk thuộc vùng Belgorod.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Sumy ngày 15/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, mở rộng vùng đệm an ninh biên giới (Ảnh: Readovka).

Lực lượng phòng thủ Ukraine theo hướng này chủ yếu do các đơn vị thuộc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ và các đơn vị riêng lẻ của Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine (GBSU) trấn giữ. Họ được hỗ trợ bởi pháo tự hành "di động" và hệ thống phóng pháo phản lực phóng loạt từ Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 27 AFU.

Lực lượng dự bị chính của Bộ chỉ huy Kiev vẫn chưa được đưa vào chiến đấu. Hệ thống phòng thủ yếu kém của đối phương ở hầu hết các khu vực giao tranh tại tỉnh Sumy cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ nước láng giềng.

Các hướng di chuyển mới nổi của lực lượng Moscow hoạt động tại quận Krasnopolsky cho thấy Cụm tác chiến phía Bắc RFAF được giao nhiệm vụ kết nối tất cả các đầu cầu ở phía đông bắc, đông và đông nam Sumy thành một mặt trận thống nhất.

Lực lượng Moscow đã hoạt động tương tự trong mùa đông và mùa xuân năm 2025 ở phía bắc Kupyansk.

Cách tiếp cận này sẽ buộc Ukraine phải phân tán thêm lực lượng vốn đã hạn chế của họ. Đây đã là một dấu hiệu cho thấy mặt trận của AFU có thể bị phá vỡ do tuyến phòng thủ bị suy yếu. Hiện tại, do thời tiết lầy lội theo mùa, quy mô các hoạt động quân sự tương đối hạn chế. Nhưng công tác chuẩn bị cho những hoạt động quan trọng hơn đang được Nga tiến hành khẩn trương trong khi chờ đợi một mùa xuân khô ráo.

Nga đột kích Dobropillia

Lực lượng Moscow đang tiến hành các trận đột kích để vượt qua vành đai phòng thủ rộng lớn của đối phương, bảo vệ các tuyến liên lạc giữa Sloviansk và Kramatorsk. Hệ thống công sự phức tạp này bao phủ toàn bộ khu vực giữa thị trấn Dobropillia và làng Grishino (bắc - tây bắc Pokrovsk).

Các đơn vị Kiev đang kháng cự cực kỳ quyết liệt nhưng không thể tái chiếm một phần khu định cư Grishino. Giờ đây, khi ngôi làng được giải tỏa, nó đang trở thành "điểm đứng chân" cho lính xung kích Nga, vốn đang thăm dò hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc và phía tây.

Xa hơn về phía bắc, tình hình của AFU thậm chí còn tệ hơn. Nhóm đồn trú của họ tại Belitske đã sụp đổ và không thể ngăn chặn sự mở rộng vùng kiểm soát của Nga vào khu dân cư ở phía đông thành phố.

Điều này đe dọa toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine, vốn được xây dựng theo một tuyến nghiêm ngặt từ đông sang tây dọc theo các con phố có nhiều chung cư ở trung tâm Belitske. Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 155, được hỗ trợ bởi Lữ đoàn dù 25 AFU đang giữ các vị trí này có nguy cơ bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Dobropillia phía bắc Pokrovsk ngày 15/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, buộc Kiev phải cấp tốc triển khai quân dự bị (Ảnh: Readovka).

Bất chấp mọi rủi ro, Bộ chỉ huy Kiev không sẵn sàng đầu hàng Belitske. Việc mất thành phố sẽ tự động làm giảm giá trị của một số tuyến phòng thủ quan trọng và quân đội Nga sẽ đơn giản là bỏ qua chúng.

Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy gần làng Grishino. Giống như Belitske, nó là "tấm vé" để tiến vào vành đai phòng thủ của Ukraine. Một số công sự cũng sẽ mất giá trị vào tay đối phương nếu lực lượng Moscow chọc thủng được các làng nói trên. Điều này giải thích sự kiên quyết của quân đội Ukraine trong phòng thủ, sẵn sàng phản công, bất kể tổn thất.

Hơi chếch về phía bắc, AFU, với Lữ đoàn Đặc nhiệm Độc lập số 12 thuộc Vệ binh Quốc gia "Azov" và Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 44 - cũng đóng quân ở Konstantinovka - được hỗ trợ bởi các đơn vị khác, đang phản công gần làng Novy Donbas, nơi bị lực lượng Moscow chiếm giữ vào đầu tháng 3.

Mục tiêu của Kiev là ngăn chặn lực lượng Moscow tiếp cận mỏ Belitskaya và bãi thải của nó, nơi kiểm soát con đường trải nhựa duy nhất từ ​​Belitskoye, dọc theo đó quân đồn trú Ukraine có thể rút lui về khu dân cư nông thôn phía tây thành phố. Bộ chỉ huy Kiev đã điều động một số đơn vị từ các hướng khác đến đây, nhưng chỉ tạm thời cầm chân được bước tiến của quân đội Nga.

Ukraine sẵn sàng phòng thủ Konstantinovka

Lực lượng Moscow đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực vào Konstantinovka. Nhóm binh sĩ Ukraine trong thành phố đã bị cô lập về hậu cần sau cuộc không kích vào con đập Khrushchev Pond hồi cuối tháng 2. Các nguồn tin thân cận với quân đội Nga xác nhận rằng AFU đã hoàn toàn bỏ rơi Ilyinivka.

Trong bối cảnh liên tục bị ném bom và thiếu hụt tiếp tế, lực lượng Kiev không thể lãng phí nguồn lực để giữ chân đối phương ở xa các khu dân cư phía nam thành phố. Các đơn vị AFU đã bỏ lại các vị trí phòng thủ ở vùng ngoại ô phía bắc Konstantinovka. Họ đã giảm mạnh hoạt động của các nhóm xung kích ở khu vực Novodmitrovka và tập trung chuẩn bị phòng thủ vùng ngoại ô phía bắc thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 15/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Hơn nữa, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sử dụng siêu bom FAB-3000, đã phá hủy con đập của hồ chứa Molocharka. Nước lũ đang tràn ngập thung lũng sông Gruzskaya, khiến khe núi cùng tên không còn thích hợp cho phòng thủ hoặc tấn công.

Như vậy, RFAF đã tước đi khả năng tiến vào Novodmitrovka của các đơn vị Kiev thông qua các khu rừng của khe núi Gruzskaya. Nếu họ tiếp tục tấn công các đập, nguồn cung cấp cho đồn trú của AFU sẽ bị giảm xuống mức tối thiểu.

Tuyến đường tiếp tế trên bộ duy nhất còn lại cho quân đội Ukraine là tuyến đường khó khăn về phía nam qua Izhevka. Tuy nhiên, mức độ khả thi của robot mặt đất trên tuyến đường này do địa hình hiểm trở vẫn chưa được biết. Do đó, lực lượng Kiev phải dựa vào phương pháp hỗ trợ truyền thống mà họ đã sử dụng khi bị bao vây là sử dụng UAV nông nghiệp.

Chiến dịch "bóp nghẹt" Konstantinovka của RFAF có thể tiếp tục vô thời hạn. Mục tiêu chính là làm suy yếu tối đa khả năng chiến đấu của đối phương. Tình trạng cô lập về hậu cần càng trở nên trầm trọng hơn do việc sử dụng các cuộc oanh tạc, như đã từng xảy ra với đơn vị Kiev bị bao vây ở Mirnograd.

Tình huống đặc biệt xuất hiện tại Zaporizhia

Sau thất bại của cuộc phản công cục bộ của Ukraine tại khu vực giao nhau giữa vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk vào tháng 2, một tình huống đặc biệt đã xuất hiện. Mặc dù AFU đã đẩy lùi được các đơn vị Moscow, nhưng họ không thể đột phá.

Quân đội Nga đã thiết lập một tuyến phòng thủ chặt chẽ dọc theo tuyến Verbove - Berezove - Ternove. Những khu định cư này đã trở thành rào cản không thể vượt qua đối với Ukraine ngay từ đầu cuộc phản công, vì kế hoạch của Kiev đã bị phát hiện từ rất sớm, và chiến dịch phòng thủ của Nga đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Kết quả của cuộc giao tranh ở bờ nam sông Vovchya là một vùng "xám" rộng lớn đã xuất hiện. Khu vực này đã trở thành một dạng "tọa độ lửa", nơi các đơn vị Nga và Ukraine liên tục cơ động và giao tranh.

Bức tranh tác chiến độc đáo đã xuất hiện tại ngã ba giữa Zaporizhia và Dnipropetrovsk với một "vùng xám" rộng lớn, quyền kiểm soát liên tục đổi chủ (Ảnh: Readovka).

Trong khu vực này có một số khu định cư và công sự dã chiến bị AFU bỏ lại vào mùa thu năm 2025. Các công sự này liên tục đổi chủ do tính chất cơ động cao của cuộc đối đầu trong "vùng dự bị" này. Lực lượng Kiev không thể củng cố vị trí của mình. Bất kỳ nỗ lực nào để giữ vững chúng đều dẫn đến các đòn tấn công từ vũ khí Nga.

Lực lượng Moscow không vội vàng quét sạch khu vực khỏi các nhóm Ukraine có khả năng cơ động. Họ có thể đánh bật các đơn vị Kiev một cách có hệ thống, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu tổng thể của AFU trong khu vực.

Với điều kiện thời tiết được cải thiện, vị trí của Ukraine trong khu vực Zaporizhia sẽ trở nên nguy kịch. Khu vực phòng thủ Orekhov có thể bị xóa sổ ngay cả khi gọng kìm siết chặt vào sườn của nó.

Do đó, cơ hội duy nhất của Bộ chỉ huy Kiev để ngăn chặn tình trạng "tuyết lở" ở khu vực Orekhov là tạo ra một cuộc khủng hoảng tác chiến cho lực lượng Moscow. Họ có thể thử điều này bằng một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn mới vào khu vực phòng thủ của Tập đoàn quân 29 RFAF.

Điều quan trọng cần nhớ là, dựa trên kinh nghiệm từ trận đánh tại Dobropillia và chiến dịch giải vây Mirnograd, Lực lượng Kiev đã không dừng lại sau thất bại ban đầu. Họ tiếp tục điều thêm quân tiếp viện để đảo ngược tình thế.

Vì lý do này, có lý do để tin rằng hoạt động liên tục của các nhóm cơ động AFU trong "lực lượng dự bị" không chỉ nhằm mục đích gây chú ý trên truyền thông. Họ có thể đang chờ đợi điều kiện thuận lợi để lặp lại nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của đối phương.

Kênh Rybar cung cấp thêm chi tiết về mặt trận phía đông Zaporizhia, cho biết, trong khi lực lượng Kiev đang cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ mà họ đã giành được vào cuối tháng 2 gần Bolshemykhailivka, quân đội Nga đang tiến công ở sườn phía nam của hướng này. Cách đây không lâu, RFAF đã đẩy lùi đối phương khỏi các tuyến tiếp cận Huliaipole.

Theo dữ liệu giám sát khách quan, Cụm tác chiến Vostok RFAF đã tiến dọc theo quốc lộ T-08-14 và tham gia chiến đấu giành các cứ điểm trên các tuyến tiếp cận Huliapole. Kết quả là, họ đã giành quyền kiểm soát phần lớn khu bảo tồn thiên nhiên "Balka Reznaya" và một số vị trí dọc theo con đường nói trên.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 15/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Xa hơn về phía nam, các đơn vị Moscow đã chiếm giữ một khu vực rộng lớn giữa Zheleznodorozhny và Mirny. Sau khi mất quyền kiểm soát khu vực xung quanh Pansky Gayok, lực lượng Kiev nhanh chóng rút lui về gần sân bay Mirnoye. Các nhóm tấn công của Nga đang tiến về mục tiêu này, mở đường tiến vào ngôi làng cùng tên.

Việc giải tỏa ngôi làng sẽ mở đường cho một cuộc tấn công của Nga vào Huliaipole từ phía đông nam. Các đơn vị Moscow cũng sẽ có thể tiến vào Charivnoye, nơi các tuyến đường tiếp tế của Ukraine đi qua gần Belogorie. Điều này sẽ cho phép RFAF xoay chuyển cục diện giao tranh ở phía đông Orekhov và tạo ra mối đe dọa đánh bọc sườn nhóm Ukraine trong khu vực.