Nga bứt tốc guồng máy xây dựng kho vũ khí "át chủ bài"

Một UAV dòng Lancet của Nga (Ảnh: Defence Blog).

Bằng cách tập trung vào các thiết kế đã được kiểm chứng trong thực chiến, chi phí thấp và có thể sản xuất hàng loạt, Nga đã nhanh chóng tăng sản lượng của nhiều loại hệ thống, bao gồm UAV tuần kích, UAV điều khiển qua cáp quang theo góc nhìn thứ nhất (FPV), UAV đánh chặn, xuồng không người lái trên biển và các nền tảng robot mặt đất.

Đặc biệt, Nga đạt nhiều thành công trong việc sản xuất các hệ thống tấn công giá rẻ ở cấp độ chiến thuật, với tầm bắn từ 20 đến 50km, như Lancet, Molniya và Knyaz Vandal Novgorodsky, cũng như ở cấp độ chiến lược, với tầm bắn từ 500km trở lên, như Geran và Harpiya, dựa trên thiết kế kiểu Shahed.

Ông Samuel Bendett, một chuyên gia nghiên cứu về Nga, nhận định: “Trong vài năm qua, UAV chiến thuật của Nga đã có sự cải thiện rõ rệt, cả về chất lượng của FPV, UAV bốn cánh quạt và các biến thể cánh cố định được phát triển, cũng như về số lượng tại tiền tuyến".

Ông Bendett bổ sung rằng Nga đang “nỗ lực đáng kể để chuyên nghiệp hóa việc sử dụng UAV chiến thuật, chẳng hạn thông qua các đơn vị Trung tâm Rubicon; tận dụng số lượng ngày càng tăng các UAV cáp quang có khả năng vượt mặt tác chiến điện tử; sử dụng ngày càng nhiều UAV đánh chặn chiến thuật chống lại UAV đa cánh quạt cỡ lớn và UAV trinh sát cánh cố định của đối phương.

Nga đồng thời tích hợp các công nghệ tiên tiến như khóa mục tiêu và nhận dạng hình ảnh bằng AI vào danh mục UAV ngày càng mở rộng.

Ông lưu ý rằng ngành quốc phòng Nga đang sản xuất ngày càng nhiều UAV 4 cánh quạt chiến thuật, bao gồm cả các mẫu điều khiển bằng cáp quang, cùng với các công ty khởi nghiệp đã mở rộng sản xuất FPV và các loại UAV chiến thuật khác.

Lượng UAV chuyển ra tiền tuyến mỗi tháng năm ngoái ít nhất là 120.000 chiếc, và “nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong năm nay”.

Nga hiện đối mặt với 30.000 lệnh trừng phạt từ phương Tây, dẫn tới việc tiếp cận nguồn cung linh kiện sản xuất quốc phòng cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Có thể nói, Nga không chỉ duy trì được sản xuất UAV trong nước bất chấp sức ép từ bên ngoài, mà còn mở rộng sản lượng, cải thiện chất lượng và đa dạng hóa các dòng hệ thống vũ khí không người lái.

Ukraine cũng nhận thức rõ mối đe dọa ngày càng tăng từ năng lực UAV mở rộng của Nga. Bà Maria Berlinska, tình nguyện viên kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không của Ukraine, cảnh báo hồi tháng 5 rằng đến năm 2026, hàng nghìn UAV Nga có thể gây ra mối đe dọa không nhỏ.

Để bắt kịp xu hướng, ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo ra một số hệ thống tương đồng với các UAV Nga như Molniya, Lancet, UAV cáp quang và các mẫu kiểu Shahed.

Hiện tại, cả hai bên đều đang tham gia vào một vòng xoáy thích ứng tốc độ cao, với việc Nga tận dụng sản xuất hàng loạt giá rẻ để áp đảo hỏa lực trên chiến trường bằng UAV, trong khi Ukraine tăng tốc phát triển các hệ thống tấn công và trinh sát hiệu quả về chi phí của riêng mình, cũng như UAV đánh chặn.