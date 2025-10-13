Nga nêu “kim chỉ nam” chấm dứt xung đột Ukraine

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov (Ảnh: Tass).

"Nếu chúng ta nói về việc giải quyết xung đột Ukraine, thì kim chỉ nam chính là các thỏa thuận mà hai tổng thống đã đạt được tại Anchorage", Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của kênh VGTRK hôm 12/10.

Ông Ushakov cũng lưu ý rằng cần tiếp tục gây sức ép về quân sự để thúc đẩy tiến trình ngoại giao.

Quan chức Điện Kremlin xác nhận các cuộc tiếp xúc kín giữa Moscow và Washington vẫn tiếp tục, mặc dù ông thừa nhận Kiev hiện không sẵn sàng tham gia xây dựng một giải pháp hòa bình.

"Chính quyền Kiev không muốn hòa bình, vì vậy để thúc đẩy các thỏa thuận này, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải thuyết phục mọi người”, ông Ushakov nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng mặc dù công việc giữa các đồng nghiệp Nga và Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng những tiến triển rõ ràng đòi hỏi phải vượt qua sự phản kháng của Ukraine.

Ông Ushakov cũng chỉ trích gay gắt lập trường chống Nga của châu Âu. Ông cho rằng tình hình này là do tiếp xúc lâu dài với "quá nhiều cáo buộc vô căn cứ chống Nga, đến mức một số người bắt đầu tin vào chúng". Theo ông, bầu không khí hiện nay "vô cùng bất lợi" cho một cuộc đối thoại tinh tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào giữa tháng 8 để thảo luận về việc tìm kiếm một con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng. Nhà Trắng tuyên bố giờ đây đã có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài".

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần cho rằng Kiev dường như không thực sự quan tâm đến hòa bình. Các quan chức Nga liên tục cáo buộc Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang tích cực làm suy yếu các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc thiếu tiến triển trong việc đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Cuối tháng trước, ông dường như đã thay đổi lập trường, cho rằng Kiev có cơ hội "chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ".

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến thăm Tajikistan vào ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow và Washington đã nhất trí về những việc cần làm để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù vấn đề này vẫn còn rất phức tạp.

Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ tiếp tục được chỉ dẫn bởi các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Ukraine nói Nga lo ngại việc chuyển giao tên lửa Tomahawk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/10 cho biết Nga lo ngại Mỹ sẽ chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kiev, và áp lực như vậy có thể giúp chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để củng cố năng lực phòng không, tất cả các khả năng phòng thủ của chúng tôi: chủ yếu là Patriot, các hệ thống khác, cũng như các phản ứng chủ động và năng lực tầm xa của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

“Chúng tôi biết rằng Nga lo ngại khả năng Mỹ cung cấp cho chúng tôi tên lửa Tomahawk. Đây là một tín hiệu cho thấy áp lực này có thể hiệu quả trong việc đạt được hòa bình”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Zelensky tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết các đội ngũ và quân đội của cả hai nước sẽ "hợp tác về mọi vấn đề" đã được hai tổng thống thảo luận, bao gồm cả năng lượng và khí đốt.

Ông Zelensky và ông Trump đã thực hiện 2 cuộc điện đàm trong 2 ngày liên tiếp hôm 11/10 và 12/10, thảo luận về việc tăng cường phòng không, khả năng phục hồi và năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Mỹ gần đây để ngỏ khả năng cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine. Điện Kremlin cho biết Nga vô cùng quan ngại về khả năng Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo cuộc chiến đã đạt đến giai đoạn cao trào với sự leo thang từ mọi phía.