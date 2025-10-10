Tổng thống Donald Trump: Nga - Ukraine sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vào ngày 9/10, khi được hỏi liệu ông có dự định tăng cường áp lực lên Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã và đang làm điều đó cùng với NATO.

"Chúng tôi đang tăng cường áp lực. Tất cả chúng tôi đều đang tăng cường áp lực. NATO rất tuyệt vời... Chúng tôi đang bán rất nhiều vũ khí cho NATO và tôi đoán là phần lớn sẽ được chuyển cho Ukraine. Điều đó tùy thuộc vào họ. Nhưng họ đang mua vũ khí từ Mỹ. Chúng tôi sản xuất những vũ khí tốt nhất thế giới", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ tin rằng cả Ukraine và Nga sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán.

"Đây là một cuộc chiến khủng khiếp. Cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II... Chúng ta có rất nhiều lý do để họ làm điều đó và tôi nghĩ họ sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng ông có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Cùng ngày, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moscow và Washington vẫn duy trì liên lạc thường xuyên dựa trên "các thỏa thuận và hiểu biết" đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8.

"Chúng tôi tiếp tục làm việc với phía Mỹ dựa trên các thỏa thuận mà hai tổng thống đã đạt được tại Anchorage", ông Ushakov phát biểu với Kênh Channel One của Nga. Ông cho biết thêm, chính quyền Nga và Mỹ thường xuyên tổ chức các cuộc tham vấn.

Theo ông Ushakov, các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska không được Kiev và các nước châu Âu - "những người không muốn cuộc khủng hoảng Ukraine được giải quyết một cách hòa bình" - chấp nhận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "điều này không có nghĩa là các thỏa thuận không hiệu quả".

Cả Bộ Ngoại giao Nga và Điện Kremlin đều đề cập đến việc "tạm dừng" đối thoại giữa Mỹ và Nga về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết "động lực mạnh mẽ" cho tiến trình hòa bình sau hội nghị thượng đỉnh Alaska đã “biến mất”, chủ yếu do "những người ủng hộ chiến tranh" ở châu Âu.

Mặc dù không đạt được đột phá nào ở Alaska, cả Nga và Mỹ đều hoan nghênh cuộc gặp mang tính xây dựng. Moscow sau đó nhấn mạnh Kiev dường như thiếu sự quan tâm thực sự đến hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các đề xuất hòa bình của Moscow vẫn chưa được đáp lại và tiến trình này "không tiến triển".

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu tiến triển trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Cuối tháng trước, ông Trump dường như đã thay đổi lập trường, tuyên bố với nguồn tài trợ đầy đủ từ châu Âu, Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ trước đây - một lập trường mà Moscow bác bỏ là không thực tế.

Ông Trump hồi tháng 7 xác nhận Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine nếu châu Âu chi trả toàn bộ chi phí. Đồng thời, NATO sẽ chịu trách nhiệm điều phối quá trình này.

Nga tuyên bố vẫn sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình, miễn là tình hình thực địa và lợi ích an ninh hợp pháp của Moscow được xem xét.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng và mong muốn tiếp đón Tổng thống Trump tại Moscow theo lời mời được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết hiện tại không có kế hoạch nào cho một cuộc gặp khác giữa hai tổng thống.