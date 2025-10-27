Loạt UAV Ukraine tập kích trong đêm, Moscow đóng cửa sân bay

Khói bốc lên trên các tòa nhà gần Moscow trong cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào đêm 26/10 (Ảnh: Astra).

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thành phố Moscow trong đêm 26/10, rạng sáng 27/10.

Thị trưởng Sobyanin bắt đầu đưa tin về các cuộc tấn công vào thủ đô của Nga vào tối ngày 26/10. Tính đến thời điểm công bố, lực lượng Nga được cho là đã bắn hạ 32 máy bay không người lái của Ukraine đang bay về phía Moscow.

Theo Thị trưởng Moscow, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến tất cả địa điểm có UAV rơi xuống.

Các sân bay Domodedovo và Zhukovsky ở Moscow đã tạm thời ngừng hoạt động để ứng phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Theo các kênh Telegram của Nga, nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở nhiều khu vực trong thành phố và khu vực lân cận, bao gồm quận Kommunarka. Hiện chưa có thương vong nào được báo cáo.

Kênh tin tức Astra dẫn video của các nhân chứng cho biết, hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho chứa dầu ở Serpukhov, tỉnh Moscow, vào tối ngày 26/10. Chính quyền địa phương không tiết lộ nguyên nhân vụ cháy và cho biết lửa đã được dập tắt.

Reuters đưa tin, các hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động suốt đêm để đẩy lùi các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào Moscow.

Theo Reuters, cuộc tập kích của Ukraine buộc 2 trong số 4 sân bay của thành phố Moscow phải đóng cửa.

Cơ quan giám sát hàng không Nga Rosaviatsiya cho biết sân bay Domodedovo lớn và sân bay Zhukovsky nhỏ hơn đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn hàng không.

Kiev thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy vũ khí và kho đạn dược.

Ukraine được cho là đã tập kích Moscow bằng 34 máy bay không người lái trong cuộc tấn công vào đêm 22/9.

Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine. Giới chức Ukraine xác nhận, trong hai đêm gần đây, các cuộc tấn công hàng loạt nhằm vào thủ đô Kiev đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 26/10 tuyên bố, chỉ riêng trong tuần trước, Nga đã phóng gần 1.200 máy bay không người lái và 50 tên lửa - chủ yếu là tên lửa đạn đạo - vào các mục tiêu ở Ukraine.

Điện Kremlin cuối tuần qua tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ bất kỳ cường quốc nước ngoài nào khác, và Nga sẽ đáp trả “áp đảo” đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào vào sâu lãnh thổ nước này.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Nga - Ukraine tiếp tục bế tắc, 2 bên tiếp tục tập kích lẫn nhau. Gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov cho biết, các cuộc tập kích nhằm làm tê liệt nguồn thu từ dầu mỏ cũng như hoạt động sản xuất quân sự của Nga.

Ông Budanov giải thích, các hệ thống phòng không của Nga tập trung dọc theo biên giới, trên lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát và xung quanh Moscow, St Petersburg.