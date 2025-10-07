Nga phát cảnh báo đặc biệt ở Kursk

Một ngôi làng ở Kursk, vùng biên giới Nga (Ảnh: TASS).

Chính quyền khu vực Kursk của Nga vừa công bố việc triển khai một cơ chế cảnh báo mới mang tên “Nguy cơ hàng không” (Aviation Hazard), được phối hợp thực hiện với Bộ Quốc phòng Nga.

Thông báo được đưa ra hôm 6/10, nhấn mạnh rằng quyết định này do lực lượng đặc nhiệm khu vực thông qua nhằm tăng cường an toàn trước các nguy cơ tấn công từ trên không.

Theo kế hoạch, tín hiệu cảnh báo sẽ được kích hoạt khi có thông tin về mối đe dọa hàng không từ đối phương, yêu cầu toàn bộ các lực lượng khẩn cấp lập tức vào trạng thái sẵn sàng. Người dân sẽ được thông báo qua các kênh truyền thông tiêu chuẩn, tương tự hệ thống cảnh báo máy bay không người lái, nhưng sẽ không có tín hiệu âm thanh đặc biệt.

Nếu xác nhận có nguy cơ tấn công trực tiếp, tín hiệu “Cảnh báo tên lửa” (Missile Alert), vốn đã được thiết lập trước đó, sẽ được kích hoạt, kèm theo hướng dẫn trú ẩn an toàn cho người dân.

Thông báo không nêu rõ các hành động cụ thể mà người dân cần thực hiện khi có cảnh báo “Nguy cơ hàng không”, nhưng chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi các cập nhật từ cơ quan khẩn cấp và tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản.

Việc bổ sung tín hiệu cảnh báo mới này được cho là một phần trong nỗ lực điều chỉnh hệ thống phòng thủ dân sự của Nga, phù hợp với tình hình an ninh hiện tại tại các khu vực giáp biên giới Ukraine, nơi thường xuyên ghi nhận các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa trong những tháng gần đây.

Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 8 năm ngoái và kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây. Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga sau đó tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng Ukraine trở lại biên giới và gây thiệt hại nặng nề cho Kiev.

Mặc dù vậy, Ukraine dường như chưa từ bỏ chiến dịch Kursk. Ukraine được cho là đang tích cực khai thác những lỗ hổng trong phòng tuyến của Nga ở Kursk nhằm tìm cách tiếp tục tập kích vào các vùng biên giới Nga.

Ukraine cũng đẩy mạnh chiến lược tấn công tầm xa vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu.

Theo báo cáo của quân đội Ukraine, từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, các đòn tập kích của Kiev đã gây thiệt hại trực tiếp hơn 1,3 tỷ USD cho ngành lọc dầu và sản xuất năng lượng của Nga, và gây thiệt hại gián tiếp ước tính lên tới ít nhất 9,5 tỷ USD, bao gồm tổn thất do gián đoạn hậu cần, bất ổn chuỗi cung ứng và việc các nhà máy phải ngừng hoạt động.