Ukraine dồn dập tập kích cơ sở dầu lớn trong lãnh thổ Nga

Hình ảnh được cho là ghi lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Salavat, Nga ngày 24/9 (Nguồn: Astra/Telegram).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24/9 xác nhận Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu ở Nga liên quan đến hoạt động lọc dầu và sản xuất máy bay không người lái.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc tấn công được ghi nhận nhằm vào nhà máy lọc hóa dầu Gazprom Neftekhim Salavat tại vùng Bashkortostan của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc không kích đã nhắm vào cơ sở lọc dầu tại Bashkortostan, cụ thể là tổ máy lọc dầu sơ cấp ELOU-AVT-6. Các báo cáo sơ bộ cho thấy vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này.

Nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat là một trong những nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất của Nga, sản xuất 150 loại sản phẩm khác nhau, bao gồm xăng và dầu diesel. Nhà máy này nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.300km.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cơ sở bị tấn công này xử lý tới 10 triệu tấn dầu mỗi năm và là cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa lỏng chủ chốt của Nga.

Ngoài cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu ở Bashkortostan, lực lượng Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga.

Trạm bơm dầu Kuzmichi-1, một phần của mạng lưới vận chuyển dầu thô cung cấp cho các khu vực phía nam của Nga, nằm trong số các cơ sở bị tấn công. Một cuộc tấn công khác nhắm vào trạm bơm Zenzevatka, phục vụ đường ống dẫn dầu chính Kuybyshev-Tikhoretsk.

Lực lượng Ukraine cũng tấn công một cơ sở sản xuất máy bay không người lái ở Valuyki thuộc tỉnh Belgorod của Nga. Trong khi toàn bộ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, một đám cháy được cho là đã bùng phát tại địa điểm này sau vụ tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận rằng cuộc tấn công tầm xa vào ngày 22/9 đã nhắm vào nhà máy xử lý khí đốt Astrakhan ở miền Nam của Nga, buộc cơ sở này phải ngừng hoạt động một phần.

Nhà máy, nằm tại tỉnh Astrakhan của Nga, là một trong những khu liên hợp hóa chất khí lớn nhất thế giới và là cơ sở sản xuất lưu huỳnh chính được sử dụng trong thuốc nổ của Nga, chiếm tới 66% sản lượng quốc gia. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy này xử lý tới 3,2 triệu tấn sản phẩm dầu mỗi năm.

Quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga trong năm qua, khiến một số cơ sở phải ngừng hoạt động và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở Nga.

Trong những tháng qua, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn rất khốc liệt. Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong vài tháng qua. Moscow thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và các thành phố lớn của Ukraine bằng hàng trăm máy bay không người lái tấn công và mồi nhử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của Kiev.