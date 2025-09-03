Tổng thống Nga cảm ơn lãnh đạo Triều Tiên điều quân hỗ trợ giải phóng Kursk

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hội đàm tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3/9 (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 3/9 đã gặp nhau sau khi tham dự cuộc duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai năm.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết ông sẽ "không bao giờ quên" vai trò của các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu "dũng cảm và anh hùng" tại khu vực tiền tuyến Kursk của Nga trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine.

"Theo ý tưởng ​​của ngài, lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã tham gia giải phóng tỉnh Kursk. Quân đội của ngài đã chiến đấu dũng cảm và anh hùng", ông Putin nói với ông Kim Jong-un tại cuộc hội đàm ở Trung Quốc.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của lực lượng vũ trang Triều Tiên và gia đình của các binh sĩ", ông Putin nói.

"Thay mặt nhân dân Nga, tôi xin cảm ơn sự tham gia của các bạn vào cuộc chiến chung này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể nhân dân Triều Tiên”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Đáp lại, ông Kim Jong-un cảm ơn ông Putin vì đã ca ngợi quân đội Triều Tiên chiến đấu ở Nga, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên coi việc hỗ trợ Moscow là "nghĩa vụ của hai nước anh em".

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã phát triển trên mọi phương diện kể từ khi ký kết hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6 năm ngoái, bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung về việc cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai bên phải đối mặt với hành vi tấn công vũ trang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ làm "mọi thứ có thể" để giúp Nga.

"Tôi rất vui mừng vì hôm nay chúng ta có cơ hội thảo luận về quan hệ và hợp tác, cũng như triển vọng phát triển các mối quan hệ này. Tôi cũng rất vui mừng được gặp riêng ngài. Kể từ khi ký kết hiệp ước liên chính phủ (về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện) vào tháng 6 năm ngoái, quan hệ giữa hai nước chúng ta đã phát triển trên mọi phương diện", ông Kim Jong-un nói với ông Putin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi phát triển thành công hơn nữa mối quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng. "Tôi nghĩ chúng ta nên phấn đấu đạt được nhiều thành công hơn nữa, đáp ứng nhu cầu của thời đại và cải thiện phúc lợi của nhân dân chúng ta", ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Ukraine mở chiến dịch tấn công và kiểm soát lãnh thổ Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái. Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga đã mở các cuộc tấn công và dần lấy lại lãnh thổ.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".