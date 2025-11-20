Nga tiến công dồn dập khắp mặt trận, Ukraine vạch chiến thuật phòng thủ

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Oleksandr Pivnenko, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết khi mùa đông đang đến gần và lực lượng Nga điều chỉnh chiến thuật, quân đội Ukraine cần tăng cường đổi mới công nghệ và triển khai thêm máy bay không người lái ra tiền tuyến để ngăn chặn các cuộc tiến công của Nga.

Ông Pivnenko cho biết Nga vẫn tiếp tục duy trì lợi thế về nhân lực sau gần 4 năm xung đột ở Ukraine, nhưng Kiev và Moscow hiện có số lượng máy bay không người lái ngang nhau ở các khu vực giao tranh trọng điểm.

"Mọi việc hiện không dễ dàng với chúng tôi. Tôi nghĩ sẽ còn khó khăn hơn nữa vì bùn lầy, việc lái xe sẽ khó khăn hơn", Tướng Pivnenko nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Cuối thu và đầu đông thường là thời điểm khó khăn cho cả lực lượng Nga và Ukraine vì việc di chuyển trên cánh đồng và đường mòn trở nên khó khăn do thời tiết ẩm ướt. Còn trong điều kiện nhiệt độ giá lạnh, đất trở nên cứng lại, giúp tăng khả năng cơ động.

"Chúng tôi cần phải ngăn chặn đối phương nhiều hơn khi họ tiếp cận bằng đường bộ, để họ không thể xâm nhập và không cho họ vượt qua. Nếu chúng tôi thực hiện những nhiệm vụ này với mật độ dày đặc hơn ở tiền tuyến và đối phương không xâm nhập sâu thì sẽ tốt hơn cho chúng tôi", ông Pivnenko nói thêm.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, giao tranh khốc liệt đã diễn ra trên hơn 1.200km tiền tuyến. Nga tuyên bố kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, Tướng Pivnenko cho rằng bản chất của chiến sự đã thay đổi đáng kể. Ông từng chiến đấu với lực lượng Nga tại thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine, trước khi hàng loạt máy bay không người lái được triển khai trên tiền tuyến để nhắm vào bất cứ thứ gì di chuyển.

Bakhmut đã rơi vào tầm kiểm soát của quân đội Nga từ giữa năm 2023 sau gần một năm giao tranh ác liệt. Các cuộc tấn công bằng pháo binh và tên lửa đã san phẳng thành phố này.

Các đơn vị của Tướng Pivnenko đang bảo vệ thành phố chiến lược Pokrovsk khỏi binh lính và máy bay không người lái.

Để đẩy nhanh tiến độ tại Pokrovsk, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật và tiến vào thành phố theo từng nhóm nhỏ. Chỉ trong vài tuần, họ đã hoạt động ở nhiều khu vực trong thành phố, sử dụng máy bay không người lái để yểm trợ, xác định mục tiêu và tấn công các vị trí của đối phương.

Tướng Pivnenko nhận định, để bù đắp cho sự thiếu hụt quân số, Ukraine cần nhanh chóng tận dụng những thay đổi về công nghệ và chiến thuật. Việc thiếu quân của Ukraine đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga xuyên thủng các tuyến phòng thủ.

Theo người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, một cách để đạt được mục tiêu trên là phối hợp tốt hơn các "lớp" hoạt động của máy bay không người lái để các đơn vị vận hành máy bay không người lái tiếp cận gần giới tuyến hơn.

"Chúng tôi cần xây dựng hệ thống này theo từng cấp độ. Để một đơn vị giải quyết việc này, còn đơn vị khác giải quyết việc khác. Và chúng tôi không cản trở lẫn nhau", ông nói.

Ông Pivnenko được bổ nhiệm vào năm 2023, tập trung vào việc tăng số lượng cũng như chủng loại máy bay không người lái mà các đơn vị của ông sử dụng, đồng thời tăng cường và mở rộng huấn luyện cho những binh sĩ mới được huy động và giúp vực dậy tinh thần cho những binh sĩ kiệt sức.

"Trong chiến tranh, chiến tranh hiện đại, chúng ta cần phải rất linh hoạt, thích nghi, và điều đó đang phát huy hiệu quả. Đứng yên một chỗ không phải là một lựa chọn", ông Pivnenko nói.

Vệ binh Quốc gia là một trong những lực lượng quốc phòng đầu tiên của Ukraine gần như hoàn thành việc chuyển đổi từ cơ cấu dựa trên lữ đoàn sang cơ cấu dựa trên quân đoàn bao gồm nhiều lữ đoàn.

Tướng Pivnenko hiện chỉ huy hai quân đoàn - Azov và Khartia - hai trong số những lực lượng chiến đấu nổi tiếng nhất của Ukraine.

Ông cho biết những cải cách này sẽ giúp củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine nhờ khả năng kiểm soát, chỉ huy và phối hợp tốt hơn, đồng thời sẽ bổ nhiệm các chỉ huy trẻ có kinh nghiệm chiến đấu.

"Các chỉ huy trẻ quyết đoán hơn, ít kinh nghiệm hơn, nhưng quyết tâm hành động hơn và muốn thay đổi tình hình nói chung. Họ tập trung vào sự thay đổi", chỉ huy Ukraine nhấn mạnh.