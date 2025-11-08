Nga chuẩn bị tập kích lớn, Ukraine khẩn cấp gia cố lá chắn bầu trời

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/11 cảnh báo, mùa đông sắp tới ở Ukraine sẽ rất khó khăn bởi lực lượng Nga đang tích trữ máy bay không người lái tấn công Shahed (Geran) cho các đợt không kích mới.

Tổng thống Zelensky cũng chỉ ra, cho đến hiện tại, Nga vẫn chưa tấn công Ukraine với toàn bộ khả năng, cho rằng họ có thể phóng hơn 500 chiếc Shahed mỗi ngày.

“Chúng tôi hiểu rằng họ đang tích trữ, và chúng tôi hiểu họ sẽ sử dụng điều này như thế nào. Tôi không biết mùa đông này sẽ ra sao”, ông nói rõ.

Ông lưu ý, đối với Ukraine, mùa đông thực sự bắt đầu với mùa sưởi ấm, giai đoạn khi Nga tăng cường tập kích vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

“Chúng tôi hiểu rằng sẽ có nhiều thách thức, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị. Chúng tôi cần và trông đợi vào các đối tác để cùng nhau vượt qua mùa đông này, chứ không phải đơn độc”, ông nói thêm.

Theo ông Zelensky, trong trường hợp có vấn đề về nguồn cung khí đốt, Ukraine đã chuẩn bị phương án nhập khẩu khí. Khoảng 2 tỷ USD là cần thiết cho việc này và các quan chức Ukraine đang tiến hành giải quyết vấn đề.

Từ tháng 9, lực lượng Nga đã bắt đầu tập kích vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Giữa các cuộc tấn công này, một số khu vực của Ukraine đã gặp vấn đề về nguồn cung điện. Các nhà cung cấp năng lượng tại những khu vực này đang áp dụng lịch cắt điện luân phiên theo giờ.

Năm nay, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Trước đây, họ cố gây mất điện toàn quốc một cách nhanh chóng, còn hiện tại họ đang dần làm kiệt quệ hệ thống năng lượng.

Trong bối cảnh đó, Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây tiếp tục hỗ trợ các hệ thống phòng không hiện đại nhằm tăng cường phòng thủ cũng như các hệ thống vũ khí tầm xa để tập kích vào sâu lãnh thổ Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine đang xây dựng một chương trình nhằm bảo vệ bầu trời trên các thành phố tiền tuyến.

“Một chương trình sẽ sớm được xây dựng nhằm tăng cường phòng không ở Kherson và đối phó với máy bay không người lái của đối phương. Chúng tôi nắm rõ chương trình này, nó đã được trình bày hôm nay, đã sẵn sàng, và tôi chỉ thị xây dựng các chương trình tương tự cho tất cả các thành phố biên giới”, ông phát biểu sau cuộc họp của Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao Ukraine.

Ông cũng tuyên bố Ukraine chuẩn bị triển khai sản xuất hàng loạt một mẫu máy bay không người lái mới, được định vị là giải pháp thay thế cho dòng Mavic do Trung Quốc sản xuất vốn đang được sử dụng rộng rãi.

Trong một diễn biến khác, ông Zelensky đã bổ nhiệm ông Yuri Cherevashenko làm chỉ huy mới phụ trách phòng không bằng máy bay không người lái vốn được xem là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ trước mối đe dọa từ máy bay không người lái của Nga.

Ông Yuri Cherevashenko có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ xây dựng nhóm lực lượng phản ứng đầu tiên thuộc các lữ đoàn phòng không cơ động của Ukraine.

Ông cũng đóng vai trò trong việc phát triển các máy bay không người lái đánh chặn, điều mà ông Zelensky và các quan chức khác mô tả là một phần then chốt để đối phó với các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Nga trong gần 4 năm xung đột.

Ông Zelensky cho biết một cuộc họp của Bộ Tư lệnh Ukraine đã đặt ra một số nhiệm vụ cho vị chỉ huy mới, bao gồm phát triển máy bay không người lái đánh chặn và đưa vào sử dụng các phương tiện mới nhằm tăng cường phòng không.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hồi tháng 9 cho biết Ukraine đang tìm cách cải thiện hiệu suất của máy bay không người lái đánh chặn để tạo ra một “hệ thống phòng thủ phân lớp” chống lại máy bay không người lái của Nga.