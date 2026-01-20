Nga ồ ạt bắn hỏa lực, Ukraine căng mình chi 80 triệu euro mỗi đêm cản phá

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phải chi ít nhất 80 triệu euro để đẩy lùi cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn của Nga trong đêm 19-20/1. Ông nhấn mạnh vấn đề không phải Ukraine có ít tên lửa phòng không hơn, mà là Nga có nhiều tên lửa hơn.

“Ví dụ, cuộc tấn công của Nga hôm nay khiến chúng tôi tốn khoảng 80 triệu euro và đó chỉ là chi phí tên lửa. Hãy thử hình dung giá của những quả tên lửa đó. Và mỗi ngày chúng tôi làm mọi thứ có thể, cá nhân tôi cũng làm mọi thứ có thể, để bảo đảm chúng tôi nhận được những tên lửa cần thiết và sự bảo vệ đầy đủ cho người dân", ông nói.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “không có ít tên lửa phòng không hơn; chúng tôi có nhiều hệ thống phòng không hơn, nhưng người Nga có nhiều tên lửa hơn”. Đặc biệt, Nga đã gia tăng sử dụng tên lửa đạn đạo.

“Vũ khí đạn đạo được Nga sử dụng nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi cần thêm tên lửa và thêm phòng không", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky tái khẳng định rằng chỉ các hệ thống Patriot mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nga cũng đã tăng cường sử dụng UAV tấn công Shahed, dù Ukraine đã tăng số lượng phương tiện đánh chặn và triển khai tích cực các nhóm hỏa lực cơ động.

“Nói cách khác, chúng tôi đang tìm ra các công cụ, và cuối cùng chúng tôi sẽ đánh bại UAV Shahed, chúng tôi bắt buộc phải làm được. Không có cách nào khác để tồn tại. Nhưng khi nói đến tên lửa đạn đạo, hiện tại chìa khóa (nguồn cung đạn dược cho các hệ thống phòng thủ) vẫn hoàn toàn nằm trong tay Mỹ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong đêm 19-20/1, lực lượng Nga tiến hành đòn tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine, phóng 372 UAV và tên lửa. Nga đã sử dụng 1 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M/tên lửa phòng không S-300, 15 tên lửa hành trình Kh-101 và 339 UAV tấn công, gồm Shahed, Gerbera, Italmass và các loại khác.

Phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 342 phương tiện tiến công đường không của Nga. Ukraine nói 5 tên lửa và 24 UAV tấn công đã trúng đích tại 11 địa điểm, và mảnh vỡ UAV bị bắn hạ rơi xuống 12 địa điểm.

Trong khi đó, ông Oleksii Sobolev, Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Ukraine, cho biết các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại 8,5 GW công suất phát điện của Ukraine kể từ tháng 10/2025, đặc biệt là tại các nhà máy nhiệt điện và thủy điện.

“Phần lớn đã được khôi phục, rồi lại bị tấn công và phá hủy lần nữa, và điều này cứ lặp đi lặp lại", ông nói. Ông Sobolev cho biết việc bảo vệ các cơ sở này rẻ hơn nhiều so với tái thiết, nhưng Ukraine không có đủ phương tiện phòng không.

Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đang bù đắp thiếu hụt bằng cách nhập khẩu kỷ lục 1,9 GW điện từ các nhà cung cấp châu Âu.

Trong khi đó, ông cho biết các cuộc tấn công của Nga trong mùa đông năm nay, một trong những mùa đông lạnh nhất trong nhiều năm, đã khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Dnipro, Zaporizhia và Kiev bị cắt điện, nước và sưởi ấm.

“Chúng tôi phải vượt qua giai đoạn mùa đông khắc nghiệt này. Chúng tôi cần thiết bị, nhưng kho dự trữ đã cạn. Hiện tại, nhu cầu cấp bách lên tới 1 tỷ USD: Công suất phát điện, trạm biến áp cơ động, các hệ thống dự phòng và thiết bị", ông nói.