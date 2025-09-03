Nga nhấn mạnh loạt điều kiện để đưa xung đột Ukraine đến hồi kết

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov tham dự cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 1/9 (Ảnh: Reuters).

“Giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với báo Kompas của Indonesia hôm 2/9 sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, ngay sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine nổ ra, Kiev đã yêu cầu đàm phán và Moscow đã đồng ý ngay lập tức.

“Các cuộc đàm phán đã diễn ra vào tháng 2-4/2022, đầu tiên là tại Belarus và sau đó là tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các thỏa thuận về chấm dứt xung đột một cách hòa bình đã được ký kết, nhưng sau đó, chính quyền Kiev, theo lời khuyên của các nhà đàm phán phương Tây, đã từ bỏ hiệp ước hòa bình và chọn tiếp tục chiến tranh”, ông Lavrov nhắc lại.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, vào mùa xuân năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khởi xướng việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp Nga - Ukraine. Theo đó, 3 vòng đàm phán đã diễn ra tại Istanbul và đã đạt được một số tiến triển nhất định về các vấn đề nhân đạo như trao đổi tù binh và người bị giam giữ, trao trả thi thể…

Ngoài ra, theo ông Lavrov, mỗi bên cũng trình bày quan điểm của mình về các điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột. Trưởng đoàn đàm phán của hai nước vẫn duy trì liên lạc trực tiếp.

“Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục”, ông Lavrov nói thêm.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, gần đây chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ liên quan đến chiến sự Ukraine. Vào ngày 15/8, Tổng thống Nga - Mỹ đã có cuộc đối thoại rất “hữu ích” về Ukraine và các vấn đề khác tại Alaska, ngoài ra còn có một số cuộc điện đàm quan trọng.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Nga “hoan nghênh tất cả các sáng kiến ​​mang tính xây dựng”, bao gồm các sáng kiến ​​từ các đối tác của Nga ở Nam Bán cầu và Đông Bán cầu. Điều này bao gồm các ý tưởng do Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đưa ra vào mùa hè năm 2023, các đề xuất của các nước châu Phi và các hoạt động của Nhóm Bạn bè vì Hòa bình ở Ukraine được thành lập tại New York theo sáng kiến ​​của Trung Quốc và Brazil.

Theo ông Lavrov, Nga muốn thấy “những người bạn của mình đưa ra các tuyên bố ủng hộ đối thoại Nga - Mỹ về Ukraine”.

“Sẽ không thể có được hòa bình lâu dài nếu không xóa bỏ các nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột, bao gồm các mối đe dọa đối với an ninh của Nga nảy sinh sau sự mở rộng của NATO và các nỗ lực lôi kéo Ukraine vào khối quân sự này”, ông Lavrov nêu rõ.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định “các mối đe dọa này phải được loại bỏ, và một hệ thống đảm bảo an ninh mới cho Nga và Ukraine phải được hình thành như một phần không thể thiếu của cấu ​​trúc liên lục địa về an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại khu vực Âu - Á”.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh điều “không kém phần quan trọng” là đảm bảo việc khôi phục và tuân thủ quyền con người tại các vùng lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine, liên quan đến nước Nga, người Nga và người nói tiếng Nga, bao gồm ngôn ngữ Nga, văn hóa, truyền thống, Chính thống giáo và các kênh truyền thông tiếng Nga.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng tuyên bố “để hòa bình được bền vững, những thực tế lãnh thổ mới xuất hiện sau khi Crimea, Sevastopol, Donetsk, Lugansk và các vùng Zaporizhia và Kherson sáp nhập vào Liên bang Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý phải được công nhận và chính thức hóa theo pháp lý quốc tế”.

Nga đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ trên, dù chưa kiểm soát hòa toàn các khu vực này.

“Cuối cùng, vị thế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine phải được đảm bảo”, ông Lavrov nói thêm, đề cập đến điều kiện Ukraine không gia nhập NATO và sở hữu vũ khí hạt nhân.