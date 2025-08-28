Ukraine tăng tốc đàm phán tìm đường chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/8 thông báo, các thành viên trong chính quyền của ông sẽ gặp các quan chức Mỹ tại New York vào ngày 29/8 như một phần của nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, trước đó đã ám chỉ với truyền thông Mỹ rằng ông sẽ gặp các đại diện của Ukraine trong tuần này.

Theo ông Zelensky, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã tham gia các cuộc đàm phán hòa giải tại Qatar vào ngày 26/8 và các cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 27/8 tại Ả rập Xê út.

"Ngày mai (28/8) sẽ có các cuộc họp tại Thụy Sĩ. Thứ sáu, tại New York, Mỹ, sẽ có các cuộc họp với đội ngũ của Tổng thống Trump. Tất cả các bên sẽ làm việc về nội dung của đảm bảo an ninh, bao gồm các nội dung về quân sự, chính trị và kinh tế”, ông Zelensky cho biết thêm.

Ông Zelensky nêu rõ nhiệm vụ đặt ra là “đẩy nhanh tiến độ càng nhiều càng tốt để tạo thành một đòn bẩy” hiệu quả, từ đó buộc Nga chấm dứt xung đột.

Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết phái đoàn Ukraine, trong cuộc hội đàm với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York tuần này, sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột đã được đẩy mạnh trong những tuần gần đây sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, sau đó là cuộc gặp tại Washington giữa ông Trump và ông Zelensky, cùng các đồng minh châu Âu của Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Ukraine, nhưng vẫn chưa có nhiều tiến triển khi cả Moscow và Kiev đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc hiện nay.

Trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, Ukraine muốn có sự đảm bảo an ninh từ phương Tây để ngăn chặn mọi cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai.

Vào ngày 27/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã thấy những tín hiệu không tích cực từ Moscow liên quan đến các cuộc đàm phán. Ông kêu gọi gây áp lực để "buộc Nga phải thực hiện các bước đi thực chất” trong việc chấm dứt xung đột.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang làm mọi cách từ phía mình để đưa cuộc chiến đến hồi kết.

"Tuần này, chúng tôi sẽ liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng Vịnh và các nước châu Âu có khả năng tổ chức đàm phán với Nga. Chúng tôi sẽ làm mọi cách từ bên phía chúng tôi để chấm dứt chiến tranh. Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi cũng phải xác nhận điều này”, Tổng thống Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu vào tối 26/8.

“Và từ đó trở đi, mọi thứ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của các nhà lãnh đạo thế giới - trước hết là Mỹ - trong việc gây áp lực lên Nga. Cần có những bước đi mới, áp lực mới, tất cả những điều này phải được đưa ra bàn thảo”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực tiếp để chấm dứt xung đột với Nga. Vào ngày 18/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Ukraine ngày 24/8 tuyên bố "cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo là con đường hiệu quả nhất để tiến về phía trước", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với chủ nhân Điện Kremlin.

Thụy Sĩ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã được xem xét là những nước có thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại Istanbul.

Thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin vẫn chưa được ấn định.

Cuộc gặp này, nếu diễn ra, sẽ đánh dấu lần gặp mặt đầu tiên giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng vào tháng 2/2022.