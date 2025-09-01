Tổng thống Nga hé lộ con đường chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 1/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 1/9 tuyên bố, "những thỏa thuận" mà ông đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 ở Alaska đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine. Tổng thống Putin dự kiến thảo luận chủ đề này với các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Trung Quốc trong tuần này.

Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lãnh đạo từ Trung Á, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á đang tham dự diễn đàn Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân, do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

“Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và đề xuất của Trung Quốc và Ấn Độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine”, ông Putin phát biểu tại diễn đàn hôm nay.

“Tôi hy vọng những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp Nga - Mỹ gần đây ở Alaska cũng sẽ góp phần vào mục tiêu này”, ông Putin cho biết thêm.

Tổng thống Putin xác nhận ông đã trình bày chi tiết với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 31/8 về những bước tiến đạt được trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Trump và các công việc “đang được tiến hành” để giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Putin cũng sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết trong các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo khác.

“Để giải quyết vấn đề Ukraine một cách bền vững và lâu dài, nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được giải quyết”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin hôm nay nhắc lại rằng, những nỗ lực liên tiếp của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào liên minh NATO là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột tại Ukraine.

"Nguyên nhân thứ hai của cuộc khủng hoảng là những nỗ lực liên tục của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào NATO. Như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, điều này đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga", ông Putin lưu ý.

Ông Putin cũng chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra phần lớn là do cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014. Nga cáo buộc phương Tây đứng sau vụ việc này.

Theo Tổng thống Nga, hậu quả của cuộc đảo chính năm 2014 là các lãnh đạo chính trị của Ukraine, những người không ủng hộ việc Kiev gia nhập NATO, đã bị gạt bỏ.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ hôm 15/8 tại Alaska, Tổng thống Putin cho biết những vấn đề đã được nhất trí tại hội nghị có thể trở thành bàn đạp thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Nga - Mỹ.

Tổng thống Nga nhắc lại quan điểm cho rằng Ukraine là một dân tộc anh em, đồng thời nhấn mạnh mong muốn chân thành của nước này trong việc chấm dứt xung đột.

Ông cũng nêu rõ, để có một giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được giải quyết, các quan ngại chính đáng của Nga cần được xét đến và cần khôi phục một cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Đồng tình với ông Trump, ông Putin nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là điều cấp thiết và bày tỏ sẵn sàng hợp tác về vấn đề này. Ông chủ Điện Kremlin bày tỏ hy vọng rằng sự thấu hiểu lẫn nhau đạt được trong các cuộc thảo luận sẽ mở đường hướng tới hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Putin “rất hiệu quả”, đạt được tiến triển lớn. Tuy nhiên, ông lưu ý các bên cần làm nhiều hơn nữa để chấm dứt xung đột.

Ông Trump gợi ý rằng một cuộc gặp ba bên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Ukraine có thể được tổ chức trong tương lai gần và “sẽ có một cơ hội hợp lý để chấm dứt xung đột khi làm điều đó”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine “sẵn sàng cho bất kỳ hình thức hội đàm nào ở cấp lãnh đạo”, vì chỉ ở cấp lãnh đạo, tất cả những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn và quan trọng nhất mới có thể được giải quyết.

Ông cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán về vấn đề lãnh thổ, nhưng chỉ đàm phán với Tổng thống Putin.

Sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska, Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Putin đã đồng ý phần lớn lập trường về nhượng bộ lãnh thổ nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Trong khi đó, lập trường của Tổng thống Ukraine cho thấy ông mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột mà không phải đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ hoặc quân sự.