Điện Kremlin nêu hướng chấm dứt xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng tham gia tiến trình đàm phán (về Ukraine)", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 17/9.

Theo ông Peskov, mặc dù việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới giữa Nga và Ukraine để tìm cách chấm dứt xung đột đang tạm dừng, nhưng điều đó không có nghĩa là các cuộc đàm phán này không thể tiếp tục.

"Chúng tôi tiếp tục tuyên bố rằng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao là ưu tiên hàng đầu (của Nga)", ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện tại vẫn chưa rõ thời điểm sẽ diễn ra cuộc đối thoại hoặc cuộc gặp trực tiếp mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Peskov xác nhận các cuộc trao đổi giữa Nga và Mỹ đang được tiến hành thông qua nhiều kênh khác nhau.

"Nga và Mỹ có mọi cơ hội để nhanh chóng tổ chức các cuộc trao đổi ở cấp cao nhất", ông Peskov nói thêm.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7.

Các cuộc đàm phán không đạt được bước đột phá về việc giải quyết xung đột, nhưng đã dẫn đến việc trao đổi tù binh giữa hai bên.

Dù các bên đều tuyên bố sẵn sàng đàm phán, khoảng cách quan điểm giữa Nga và Ukraine vẫn còn lớn.

Những tín hiệu từ phía Mỹ, đặc biệt là cảnh báo về các biện pháp kinh tế, được cho là nhằm tạo áp lực buộc Moscow phải có động thái nhượng bộ rõ ràng.

Ông Peskov ngày 17/9 cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục chính sách gây hấn đối với Nga bằng việc thảo luận về gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Moscow.

"Trong trường hợp này, Liên minh châu Âu, từng quốc gia châu Âu, nhiều nước trong số họ vẫn tiếp tục đường lối đối đầu với Nga", ông Peskov nhấn mạnh.

Quan chức Điện Kremlin cho biết 18 gói trừng phạt trước đó của châu Âu đã gây tổn hại cho nền kinh tế EU, và Brussels vẫn tiếp tục đường lối này.

"Họ đã lầm tưởng rằng việc tiếp tục chính sách trừng phạt bằng cách nào đó có thể ảnh hưởng đến vị thế của Nga. Nga, nước luôn bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt này, và 3 năm qua đã chứng minh rõ rệt điều đó", ông Peskov kết luận.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố cuộc khủng hoảng Ukraine là "kết quả trực tiếp của chính sách gây hấn lâu đời của NATO nhằm tạo ra một bàn đạp chống Nga trên lãnh thổ Ukraine, trong khi phớt lờ lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh và làm suy yếu quyền của người dân nói tiếng Nga".

Tổng thống Putin cho rằng bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và "loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột".

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là những lo ngại về an ninh của Nga, do sự vi phạm kéo dài nhiều thập niên của NATO đối với cam kết không mở rộng về phía Đông.

Lãnh thổ được cho là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán hiện nay về cuộc khủng hoảng Ukraine. Moscow hiện kiểm soát gần 20% diện tích Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và 4 tỉnh của Ukraine sáp nhập vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.